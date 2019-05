ALADDIN - In vetta al box office con 6.4 milioni di euro

27/05/2019, 12:36

Il nuovo film Disneyarriva nelle sale italiane e conquista il pubblico, registrando un incasso di. Rivisitazione in chiave live action del Classico danimazione del 1992, il film diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dellaffascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dellincredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica.Nella versione italiana Aladdin vanta la presenza di Gigi Proietti, che presta la propria voce al Sultano di Agrabah, e di Naomi Rivieccio, finalista di X Factor 2018, che interpreta le canzoni della Principessa Jasmine, tra cui una nuova versione delliconico brano premiato con lOscar Il Mondo Mio (A Whole New World) e linedito La Mia Voce (Speechless).Questo film si inserisce in una lunga lista di successi diretti da una scuderia di filmmaker di altissimo livello, che in Italia pu contare sulleccezionale lavoro dei nostri team di Marketing, Publicity e Distribuzione., ha commentato Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italia. Aladdin registra uno dei migliori opening del 2019 firmati The Walt Disney Company Italia, insieme a Ralph Spacca Internet, Captain Marvel e lormai epico Avengers: Endgame. Siamo solo a met della nostra offerta per questa straordinaria lunghissima stagione cinematografica, che vedr arrivare molto presto nelle sale Toy Story 4 (26 giugno) e Il Re Leone (21 agosto), attesissime novit per unestate senza precedenti.Luscita del film nelle sale italiane stata anticipata da una magica anteprima che si tenuta a il 15 maggio in collaborazione con Piano City Milano. Tra le incredibili atmosfere ispirate al racconto senza tempo, Naomi ha incantato i presenti con unemozionante performance dal vivo di Il Mondo Mio in un duetto con Manuel Meli, voce italiana di Aladdin, accompagnati al pianoforte da Carlotta Nicole Lusa.