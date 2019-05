CENTRO SPERIMENTALE.SICILIA - Il 24 maggio MasterClass con Domenico Scarpa

23/05/2019, 15:39

Prosegue il ciclo di lezioni aperte al pubblico che la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, con la direzione artistica di Costanza Quatriglio, dedica al tema della memoria. Il programma, sostenuto dalla Sicilia Film Commission della Regione Siciliana nellambito del programma Sensi Contemporanei , continua a proporre occasioni di approfondimento per gli allievi della Scuola Nazionale di Cinema ma anche per tutti coloro che sono interessati a partecipare.Il prossimo appuntamento, venerd 24 maggio (Sala Bianca Centro Sperimentale di Cinematografia, ore 9.00 -18.00) con lo scrittore Domenico Scarpa - consulente letterario editoriale del Centro Studi Primo Levi di Torino - che terr una lezione dal titolo Memoria e testimonianza, Primo Levi e la precisione della parola. La masterclass indagher aspetti meno conosciuti di Primo Levi chimico e scrittore: Lamare il proprio lavoro costituisce la miglior approssimazione concreta alla felicit in terra. Parole scolpite nel brano La chiave a stella che restituiscono quanto lamore per la chimica e per il proprio lavoro siano alla base di Levi scrittore, analista e testimone che non smise mai di raccontare lesperienza del lager, consegnandoci un mosaico di memorie, testimonianze e di riflessioni critiche dallinestimabile valore storico e umano che fanno di lui un classico delle nostre lettere.A seguire, luned 27 maggio, Helena Janeczek, vincitrice dell'edizione 2018 del Premio Strega, dialogher con gli studenti e il pubblico in una masterclass (ore 11.00-18.00) dal titolo Memoria e letteratura . Dal viaggio ad Auschwitz con la propria madre scampata allo sterminio raccontato nel romanzo Lezioni di tenebra, alla storia della fotografa tedesca Gerda Taro, morta durante la guerra civile spagnola nel 1937 e compagna del grande Robert Capa. Helena Janeczek decliner la sua esperienza di scrittrice ripercorrendo la genesi dei suoi romanzi pi importanti, esplorando il racconto storico, l'autobiografia e ragionando intorno all'idea di biografie dell'esistenza che diventano racconti di una generazione.Mercoled 29 maggio, Serena Marcian, docente di filosofia politica e diritti umani dell'Universit di Palermo torner sui temi esplorati con la grande regista tedesca Margarethe von Trotta, trattando l'opera di Hannah Arendt con un incontro (Sala Bianca, ore 9.00 - 12.00) intitolato La filosofia della narrazione in Hannah Arendt.