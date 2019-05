SHELTER - In anteprima italiana all'Human Rights Nights di Bologna

21/05/2019, 18:31

", nuovo film doc die della casa di produzione Caucaso, lattualissima e dolorosa storia di Pepsi, militante transessuale nata nel Sud delle Filippine, in unisola di fede musulmana. Dal Mindanao alla giungla di Calais, rincorre il riconoscimento di un diritto universale, vivendo lodissea dellaccoglienza in Europa. Pepsi un individuo in transizione, che dopo aver lavorato per oltre dieci anni come infermiera nella Libia di Gheddafi, costretta a seguire il flusso dei rifugiati arrivando in Italia e, infine, a Parigi. Ha cambiato pi volte nome, nel film non rivela il suo, e non mostra il proprio volto., festival dedicato ai diritti umani in programma alla Cineteca di Bologna, ospita la prima italiana di "" mercoled 29 maggio 2019 alle 20.00, mentre il 13 giugno il documentario comincer la distribuzione nazionale con Istituto Luce Cinecitt, anche nella versione doppiata da" ha gi partecipato a tre importanti appuntamenti europei: in concorso al CPH: DOX Festival di Copenaghen, terzo maggiore appuntamento mondiale per il cinema documentario, lo storico Cinma du Rel di Parigi, presentato in Competizione internazionale, e il BFI Flare di Londra, dove il British Film Institute presenta il meglio della produzione internazionale a tematica LGBT. Il film, inoltre, l'unico documentario italiano nominato per il Doc Alliance Award, presentato a Cannes quest'anno." stato prodotto fra Sardegna, Emilia, Liguria, le Alpi Marittime e Parigi da Caucaso e Ligne 7 in collaborazione con Rai Cinema e Manufactory Productions, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Sardegna Film Commission.