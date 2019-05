ICFF 8 - In Canada dal 13 al 21 giugno

12/05/2019, 16:34

Al via a giugno lottava edizione dell, che rinnova limpegno di celebrare il cinema e le eccellenze made in Italy in Canada con unedizione ancora pi ricca di ospiti, proiezioni ed eventi. Questanno saranno celebrati due premi Oscar a testimoniare il forte influsso culturale dellItalia in Nord America e il vivace e produttivo interscambio artistico in corso tra le due realt: Nick Vallelonga, sceneggiatore e produttore vincitore questanno di due statuette per Green Book e Nicola Piovani premiato per la Miglior Colonna Sonora nel 1999 con La vita Bella. Tra i numerosi ospiti in arrivo dallItalia anche Ezio Greggio, Luca Barbareschi, Fabio De Luigi e Piera Detassis.La forte influenza artistica e culturale dellItalia in Nord America, e in particolare a Hollywood, il tema a giugno dellottava edizione dell, presentato da IC Savings in associazione con Fare Cinema, la cui programmazione - a tuttoggi la pi vasta e ambiziosa - stata annunciata oggi al The Ritz-Carlton Hotel di Toronto. Il programma del 2019 prevede 128 tra film, cortometraggi e documentari, per un totale di pi di 190 proiezioni in tutto il paese. Tra i prestigiosi ospiti del festival spiccano Nick Vallelonga, sceneggiatore e produttore italoamericano di Green Book, vincitore allultima edizione degli Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura, e che verr insignito del premio ICFF Empire, e Nicola Piovani, compositore premiato nel 1999 per la colonna sonora de La vita bella; - entrambi rappresentano due realt diverse ma affini che si fondono e si sovrappongono nella conquista tutta italiana dellOscar, quintessenza della presente edizione dellevento. Il 20 giugno il Maestro Piovani si esibir in un concerto esclusivo presso il TIFF Bell Lightbox di Toronto, nellambito dellevento ICFF Musica, organizzato con lAmbasciata Italiana, il Consolato Generale dItalia a Toronto, lIstituto Italiano di Cultura e il TD Toronto Jazz Festival.Questa ricchissima edizione dellsi svolger in otto citt canadesi: Toronto, Vaughan, Hamilton, Niagara, Ottawa, Montreal, Qubec City e Vancouver, dal 13 al 21 giugno 2019, durante quello che in tutto il paese viene celebrato come lItalian Heritage Month, il mese del retaggio culturale italiano in Canada.Anche questanno la kermesse si propone di portare in Nord America il meglio del cinema italiano e verr inaugurata dalla proiezione del film "", diretto da Fabio Resinaro e prodotto da Luca Barbareschi, anche protagonista della pellicola, una commedia dazione dai risvolti drammatici in cui Barbareschi interpreta appunto un cinico produttore cinematografico alle prese con la realizzazione di un film tratto dal romanzo di un giovane autore. Il versatile attore sar presente durante la manifestazione, a cui partecipa con altri due film da lui prodotti: "", avvincente biopic sulla sfortunata vita della cantante Mia Martini, diretto da Riccardo Donna, e "", successo di botteghino di Fausto Brizzi.Tra gli ospiti principali Ezio Greggio che con il Canada ha un rapporto speciale avendo girato in questo paese molti film parodia con il comico canadese Leslie Nielsen. Il celebre volto di Striscia la Notizia sar conferito un importante riconoscimento dal festival per il contributo dato alla diffusione della commedia italiana nel mondo.Altro protagonista di grande fama che attraverser loceano sar, reduce dai grandi successi in Italia delle sue ultime family comedy: Ti presento Sofia e 10 giorni senza mamma. Il brillante attore sar tra gli ospiti principali delle serata di apertura del festival al TIFF Bell Lightbox e del Gala di chiusura il 21 giugno al Ritz Carlton Hotel di Toronto., in veste di Presidente della Giuria incaricata di assegnare il riconoscimento ICFF Critics Choice Award di questanno, tra i tanti altri autorevoli ospiti della rassegna: giornalista, saggista e critico cinematografico tra i pi influenti, la Detassis Presidente e Direttore Artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello, ed stata direttore del magazine Ciak., direttore di Rai Italia, il canale internazionale dei programmi Rai per lestero, dar il proprio contributo al festival presentando diverse produzioni e coproduzioni italiane, tra cui il biopic "" e "", acclamata serie HBO diretta da Saverio Costanzo. Completa il folto carnet degli ospiti, ideatore e direttore del Giffoni Film Festival, una delle pi importanti e note rassegne cinematografiche per bambini e ragazzi nel mondo, che prender parte allevento in vista dellimminente partnership con lICFF Youth, sezione junior della rassegna principale, e ulteriore fronte di collaborazione tra i due Paesi.Tra le varie opere in anteprima mondiale in programma al ICFF: "" docu-fiction di Davide Cavuti e "" di Pierluigi Di Lallo; entrambi i registi saranno presenti alle proiezioni in Canada.Per il secondo anno consecutivo, la rassegna si terr in concomitanza con, programma promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale (MAECI) al fine di promuovere la produzione cinematografica italiana allestero, con il sostegno dellAmbasciata Italiana con sede a Ottawa, della Rete Consolare e degli Istituti di Cultura., direttore artistico e co-fondatore del festival, definisce questa edizione la migliore e la pi importante di sempre, con pi attori, produttori e registi italiani e stranieri.Ancora una volta, lsi riconferma una delle pi importanti manifestazioni della cultura italiana nel continente nordamericano, e nel mondo, che non solo celebra il cinema in quanto prodotto squisitamente italiano, ma che attraverso il cinema diviene vetrina multidisciplinare delle eccellenze del made in Italy nel mondo; ruolo convalidato questanno da iniziative nate in seno al festival, e che avranno luogo nel corso dello stesso, mediante le quali si esplorano moda, design, enogastronomia, letteratura, musica ed altri motivi di orgoglio del nostro paese.Il Festival continua ad acquistare rilevanza, non solo agli occhi del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori: l2019, altra iniziativa nata in seno alla rassegna, si conferma unottima opportunit di networking per filmmaker, attori, e altri professionisti che vogliono condividere le proprie idee e tenersi aggiornati sulle nuove sfide del settore. Insieme con i consueti workshop e proiezioni, tre sono questanno gli argomenti principali attorno a cui ruota lappuntamento: Composizione musicale per il cinema, Produzioni italo-canadesi e Realt virtuale.Lincontro, che si terr il 20 giugno presso i Pinewood Toronto Studios, tra le pi importanti location dellindustria cinematografica nordamericana, co-presentato da ANICA che sar presente in Canada con Roberto Stabile, Responsabile Sviluppo Internazionale. Altri partner dellICFF Industry Day sono il SIRT Sheridan, IIC, ICE Agenzia, Take 5 Productions e ETV Films.: Il cocktail party pi atteso avr luogo ancora una volta presso il Ricardas situato allinterno del Queen Richmond Centre il 13 giugno alle 21, a seguire linaugurazione del Festival stesso, che si terr, a partire dalle 19, al TIFF Bell Lightbox. Per chiudere in bellezza, il gala finale della kermesse verr ospitato dal lussuoso The Ritz-Carlton di Toronto, dove la sera del 21 giugno si svolger unelegante cena preparata dallo chef Massimo Capra, con celebrit, ospiti speciali e musica.