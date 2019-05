Roberto Andò al Petruzzelli di Bari



02/05/2019, 15:31

”.”. “”. “”. Politica e potere sono state al centro di molte delle riflessioni che ha offerto stamattina il registanella sua Masterclass al Teatro Petruzzelli. Riflessioni scaturite dalle domande del criticosoprattutto su alcuni dei suoi film come “Viva la libertà” e “Le confessioni” e da quello che è, ad oggi, il suo ultimo lungometraggio “”, già presentato fuori concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e riproposto stamattina prima della Masterclass del regista. “”. Tra i protagonisti del film, presente in sala e che Andò ha anche diretto recentemente a teatro con il suo adattamento di “La tempesta” di Shakespeare. “”. Il potere, ancora., anche scrittore, autore e regista per il teatro e per l’opera, si è affacciato al cinema in punta di piedi, facendo da assistente a registi come Federico Fellini, Francesco Rosi, Michael Cimino, Francis Ford Coppola. “”.Per ciascuno dei grandi Autori con i quali ha lavorato, Andò ha avuto parole di riconoscenza e ammirazione. “”.”.”.A proposito di Michael Cimino, con il quale ha collaborato per “Il siciliano”: “”.Nel corso dell’incontro c’è stato anche il tempo di ricordare affettuosamente Bruno Ganz, recentemente scomparso, che recitò per Andò nel primo lungometraggio del regista, “Diario senza date”. “”.riceverà stasera al Teatro Petruzzelli ildel Bif&st 2019.