LOVERS 34 - I vincitori

Una scene di "Carmen y Lola" di Arantxa Echevarra



28/04/2019, 19:48

Si conclude la trentaquattresima edizione deldiretto dacon la consulenza artistica di Giovanni Minerba, fondatore con Ottavio Mai fondatore della rassegna.I giurati del concorso internazionale lungometraggi All the Lovers, Iaia Forte, Laura Bispuri e Neri Marcor, hanno scelto come vincitore: CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria e hanno dato una menzione speciale a SAUVAGE di Camille Vidal-Naquet.invece risultato vincitore del concorso internazionale documentari Real Lovers, la cui giuria composta da Bartholomew Sammut, Hamilton Santi e Luca Paladini, NORMAL di Adele Tulli. Menzione speciale della giuria a AN ARMY OF LOVERS di Ingrid Ryberg.Per Carolyn Christov-Bakargiev, Leonardo Caffo e Luca Pacilio, giurati della sezione iconoclasta Irregular Lovers, la miglior pellicola CAPITAL RETOUR di Lo Bizeul. La giuria sceglie inoltre di attribuire una menzione speciale pari merito a: MUDAR DE VIDA / LIBERA VITA di Tonino De Bernardi e a DID YOU KNOW di Lynn Kim.La giuria speciale Centre dArt Contemporain Genve formata da Andrea Bellini e Andrea Lissoni assegna il premio a CAPITAL RETOUR di Lo Bizeul. Menzione speciale a: MUDAR DE VIDA / LIBERA VITA di Tonino De BernardiI giovani giurati del concorso cortometraggi Future Lovers Giulia Allasia, Ottavia Isaia, Gaia Lorenzon, Alice Malaspina, Elena Rossi, coordinati da Andrea Panero Geymet per Sicurezza e Lavoro hanno scelto come vincitore CHECHNYA di Jordan Goldnadel.Il Premio del Pubblico - che conta sulla collaborazione di My Movies andato a A DOG BARKING AT THE MOON di Lisa Zi Xiang.La giuria Young Lovers ha assegnato il premio a KANARIE (CANARY) di Christiaan Olwagen.Questo il palmares con le motivazioni dei giurati:Giuria composta da: Iaia Forte, Laura Bispuri e Neri MarcorCARMEN Y LOLA di Arantxa EchevarriaGiuria composta da: Giulia Allasia, Ottavia Isaia, Gaia Lorenzon, Alice Malaspina, ElenaRossi, coordinati da Andrea Panero Geymet per Sicurezza e Lavoro.CHECHNYA di Jordan GoldnadelMotivazione: Per la forza con cui apre uno squarcio nella nostra quotidianit. un pugno nello stomaco che rivela la brutalit della persecuzione delle persone omosessuali in Cecenia.Giuria composta da: Carolyn Christov-Bakargiev, Leonardo Caffo e Luca PacilioCAPITAL RETOUR di Lo BizeulMotivazione: In quanto in grado di evidenziare lo iato tra la libert di non identificarsi con un genere univoco e le costrizioni sociali che schiacciano l'individuo su categorie prestabilite. La giuria evidenzia inoltre come il film riesca, nell'epoca del digitale e dell'accumulo delle immagini nell'invertire il punto di vista per cui ci che conti non sia l'anormalit della rappresentazione inter-gender ma la quotidianit e la routine della vita di un soggetto queer.La giuria sceglie inoltre di attribuire unapari merito a:MUDAR DE VIDA / LIBERA VITA di Tonino de Bernardi e DID YOU KNOW di Lynn KimMotivazione: Per la capacit, nel primo caso di raccontare - attraverso un dialogo con il cinema di Jonas Mekas e un'attenzione particolare al territorio torinese - della prostituzione, dellaclandestinit e di tutte le vittime dello sfruttamento. Nel secondo caso, attraverso un'animazione povera, di paragonare mondo animale e mondo umano, estendendo il punto di vista queer ad ogni forma di vita.La Giuria Speciale Centre dArt Contemporain Genve formata da Andrea Bellini eAndrea Lissoni assegna il premio a: CAPITAL RETOUR di Lo BizeulMUDAR DE VIDA / LIBERA VITA di Tonino de BernardiPremio del PubblicoFilm vincitore: A DOG BARKING AT THE MOON di Lisa Zi XiangFilm vincitore: KANARIE (CANARY) di Christiaan OlwagenMotivazione: Per aver saputo raccontare con poetica tenerezza e onest i travagli emotivi che ogni adolescente vive nell'accettazione di s e della propria diversit, evidenziando soprattutto la responsabilit che la societ, quindi ognuno di noi, ha nel percorso di amore verso se stessi.