BIF&ST 10 - Tanti applausi e pubblico per il "Morricone Day"

Nicola Piovani, Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore e Gianni Quaranta



27/04/2019, 15:28

Ci sarebbe voluti almeno due Petruzzelli per contenere tutto il pubblico affluito nello storico teatro barese fin dalle primissime ore della mattina per stringersi attorno a colui che il direttore delha introdotto come. Tre standing ovation, applausi interminabili:stato il grande protagonista dellapertura dele lo sar per lintera giornata della manifestazione che questanno gli rende omaggio anche con una retrospettiva di 42 film tra i 524 da lui realizzati tra cinema, teatro e televisione; due mostre fotografiche (una al Palazzo dellex Provincia, inaugurata stamattina dal Maestro, e laltra al Teatro Margherita per iniziativa del Consolato Onorario di Francia a Bari); e una serie di incontri, il primo dei quali al Teatro Margherita, con lartista due volte premio Oscar che converser con un altro Premio Oscar, Giuseppe Tornatore.Ma stamattina al Teatro Petruzzelli i premi Oscar erano ben quattro: a festeggiare Morricone, anche Nicola Piovani e Gianni Quaranta. Con loro e il direttore Laudadio, la presidente delMargarethe von Trotta, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco e il direttore generale della SIAE Gaetano Blandini (presente in sala anche il Vice Presidente Salvatore Nastasi).Ilal Bif&st 2019 si aperto con la proiezione didi Giuseppe Tornatore al termine della quale stato mostrato un filmato celebrativo dei primi 10 anni del Bif&st con le immagini e le testimonianze delle decine di registi, attrici, attori e personalit del cinema internazionale che hanno contribuito, con la loro presenza, a fare del Festival una delle prime quattro manifestazioni cinematografiche italiane per importanza ed afflusso di pubblico.Uno dopo laltro, gli ospiti del palco del Petruzzelli hanno avuto parole di ammirazione per il Maestro anche per i 90 anni compiuti il 10 novembre scorso. Particolarmente toccanti quelle di Nicola Piovani che ha osservato come la parola Maestro sottintendaMomento clou della mattinata, la consegna delleadda parte del sindaco Decaro che ha voluto affiancarvi un altro riconoscimento (non meno importante per noi baresi), unampolla contenente la Sacra Manna di San Nicola.Con la voce rotta dallemozione, il Maestro Morricone ha espresso la sua gioia nel rivedere il Teatro Petruzzelli cos splendidamente ricostruito. Si poi soffermato su alcuni aspetti del suo lavoro, non ultimo la responsabilit di dover scrivere le musiche solo poche settimane prima delluscita di un film, con langoscia di potere deludere le aspettative del regista.Sul riconoscimento che gli stato conferito:Con il regista premio Oscar per, Morricone parler oggi del libro(edizioni HarperCollins) dopodich lartista salir nuovamente in serata sul palco del Teatro Petruzzelli per ritirare ila lui assegnato dal2019.