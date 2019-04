DOC ALLIANCE AWARD 2019 - In concorso "Shelter"

Doc Alliance Award



Simone Pinchiorri



Annunciati i film in concorso per il2019, il premio della rete internazionale di sette festival di documentari europei:(Danimarca),(Germania),(Francia),(Repubblica Ceca),( Polonia),(Svizzera) e Doclisboa (Portogallo). Ogni anno, i sette festival nominano 1 film e 1 giurato. Per l'Italia in concorso "" di Enrico Masi.Il premio, consistente in 5.000 euro per la produzione di un nuovo film, sar consegnato durante ideldelil 21 maggio 2019.Questi i film ed i giurati selezionati:" di Sabine GroenewegenGiurato: Tiago SantosGiurato: Pernille Lystlund Matzen" di Pawel ZiemilskiGiurato: Jakub Majmurek" di Ricardo CalilGiurato: Julia Weigl" di Greta StocklassaGiurato: Kamila Bohckov" di Anton BialasGiurato: Nanako Tsukidate" di Alexe PoukineGiurato: Christien Jungen