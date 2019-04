CAPRAIA E MONTECRISTO - Due documentari di Ennio Boga

Capraia, Isola di Ali, Onde e Falesie



09/04/2019, 10:36

Duccio Ricciardelli



Continua la produzione del registadedicata alle isole dell'Arcipelago Toscano, dopo il flm su Pianosa, il cineasta ci porta infatti a visitare le isole di Capraia e di Montecristo.Quelli di Boga non sono semplici documentari naturalistici ma semmai visioni personali e molto poetiche su di un territorio incontaminato e lontano dai grandi flussi turistici. Per filmare le isole dell'arcipelago bisogna prima di tutto amarle e rispettarle ed in questi due ultimi documentari la passione per l'ambiente dell'autore si mescola ad una perizia tecnica e visiva non banali.In ordine cronologico di uscita possiamo iniziare a parlare di "". Dal cuore liquido dellEuropa emerge unisola dal profilo inconfondibile: Montecristo. Resa famosa in tutto il mondo dal romanzo di Dumas, frequentata per pi di un millennio dai monaci seguaci di San Mamiliano, ora costituisce il territorio europeo pi selvaggio e protetto. Il documentario descrive la bellezza drammatica e inquietante del luogo, le tracce lasciate dalluomo, gli aspetti naturalistici pi caratteristici e le iniziative per il rewilding e la conservazione della biodiversit. Il film si snoda tutto intorno ad una voce narrante che racconta nel dettaglio flora e fauna dell'isola pi sconosciuta della Toscana. L'uso dei droni e di una fotografia ben curata rendono il film molto piacevole e ricco di momenti magici. Grazie alle riprese aeree Boga riesce a raggiungere dei luoghi che il normale turista non potrebbe visitare.Di non meno fascino estetico anche l'ultimo documentario dedicato all'Isola di Capraia. Certamente meno aggressiva di Pianosa e non meno misteriosa di Montecristo, a pochi chilometri dalla Corsica, sta Capraia, un altro angolo di paradiso marino al centro del Santuario dei Cetacei. A quest'isola Boga dedica il suo "" che uscito nel 2018. L'Isola, nata da due vulcani, un laboratorio botanico naturale con oltre 650 specie vegetali. Bellissimo il laghetto naturale de Lo Stagnone che attrae a primavera l'avifauna stanziale e migratrice. Paradiso per il Birdwatching e gli escursionisti e per i velisti. Anche in questo ultimo film il regista utilizza il suo stile di documentarista naturalista con perizia e sapiente uso di musica, droni e colori ben accostati in montaggio. Lo sguardo di Ennio Boga romantico e c passione nella sua regia, appiaiono sempre pochissimi esseri umani, tutto viene raccontato dall'ambiente e dal suono naturale. Un documentarismo certamente non televisivo, n pubblicitario, ma che pu invogliare un turista a lasciare tutto e ad andare alla scoperta di quelle perle di paradiso e di luce in mezzo al mare toscano. Io che di Capraia sono assiduo frequentatore ho riassaporato odori, atmosfere e angoli splendidamente filmati.