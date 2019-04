CHRISTUS LIVE - Il capolavoro di Giulio Antamoro restaurato e musicato dal vivo a Milano

08/04/2019, 12:16

Gioved 11 aprile 2019 alle ore 20.30 presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano in programma un evento unico e gratuito con la proiezione del film restaurato "" di Giulio Antamoro del 1916, un film darchivio in copia unica che sar presentato con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Laura Faoro (flauto traverso), Emanuele Manolo Cedrone (percussioni) e Francesca Badalini (pianoforte).Primo kolossal italiano sulla vita di Ges, "" coniuga la fastosa messa in scena di unimponente produzione spettacolare, con un eleganza iconografica che rivela immediatamente importanti ambizioni culturali.Il regista Giulio Antamoro, che lavor al film per ben quattro anni (1912-1916), girando in parte sui luoghi della Passione, lavor su un soggetto di Fausto Salvatori, arricchendolo di numerose citazioni figurative.DallAnnunciazione di Beato Angelico alla Piet di Michelangelo, Christus dispiega dunque unampia galleria di riferimenti artistici, il cui culmine sicuramente rappresentato dal tableau vivant del Cenacolo vinciano, incastonato nel cuore della narrazione.Interpretato da veri divi del momento, come Alberto Pasquali (Ges), Amleto Novelli (Ponzio Pilato) e Leda Gys (Maria), Christus ottenne subito un grande successo internazionale. Nel 1917, in piena guerra, il Vaticano, attraverso la Svizzera, riusc a far giungere il film perfino in Germania.L'evento inserito all'interno della manifestazione "", organizzata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci dal Polo Museale regionale della Lombardia insieme al Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano e Fondazione Cineteca Italiana, in collaborazione con Gallerie d'Italia, Universit degli Studi di Milano e i Padri domenicani della Basilica di Santa Maria delle Grazie, con il sostegno di Intesa Sanpaolo. L'Ultima Cena per immagini una variegata iniziativa culturale a fruizione gratuita che intende omaggiare il genio artistico di Leonardo a partire dal mondo dellimmagine in movimento, un percorso che aiuta a comprendere quanto il cinema sia stato affascinato da questo capolavoro dell'arte mondiale e come lo abbia saputo raccontare.