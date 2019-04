Anna Foglietta



02/04/2019, 19:52

Venerd 5 Aprile 2019 presso il WEGIL di Roma alle ore 21.00, lattrice Anna Foglietta, presidente della Onlus #everychildismychild porter in scena, con un suggestivo accompagnamento musicale il monologo Storie dal Decamerone Una guerra, secondo capitolo di Storie dal Decamerone di Michele Santeramo, uno dei maggiori drammaturghi della scena contemporanea.Una produzione originale fondazione Teatro della Toscana- Festival Edera 2018, il monologo accompagnato dalla traccia musicale del violino di Francesco Mariozzi che scandisce i passaggi pi intensi della performance.Nel testo una madre a parlare; una madre in guerra che nella guerra ha perso il marito, ma non si fermata. Dalla tragedia ha saputo venir fuori grazie ad una forza straordinaria., in fuga da un paese ridotto in frantumi, con i suoi due bambini alla ricerca di una possibilit in un posto sconosciuto.Lintento delladattamento drammaturgico di Michele Santeramo chiaro: restituirci il ritratto del nostro Paese attraverso le voci di chi giunge da altre parti del mondo, alla ricerca di un mondo in cui vivere.Lo spettacolo, che si inserisce all'interno della programmazione culturale del Wegil,a ingresso libero su donazione, tutti gli introiti saranno devoluti alla Plaster School, la scuola cerotto al confine con la Siria che ospita 80 bambini dando loro non solo assistenza scolastica ma anche psicologica.Levento stato selezionato attraverso un avviso pubblico dalla Regione Lazio ed organizzato dalla A.C. Playtown Roma - Alice nella citt insieme alla ONLUS Every Child is My Child. con il supporto di LAZIOcrea2.