IL CAMPIONE - Il film "adottato" da UCI Cinemas

Una scena di "Il Campione"



29/03/2019, 16:51

UCI Cinemas, il pi importante Circuito cinematografico in Italia con 50 multisale e un totale di 500 schermi, partner della quinta edizione di, liniziativa promossa da 01 Distribution e Rai Cinema volta a sostenere i giovani registi italiani che nelle precedenti edizioni ha lanciato Sidney Sibilia con Smetto Quando Voglio, Edoardo Falcone con Se Dio Vuole, Matteo Rovere con Veloce come il Vento e Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con Metti la Nonna in Freezer.In quanto partner dell'iniziativa, l8 aprile 2019 alle ore 20:30 UCI Cinemas proietter in anteprima gratuita in 47 multisale del Circuito "", diretto da Leonardo DAgostini e interpretato da Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano.Le multisale UCI Cinemas in cui si svolgeranno le anteprime gratuite di "" sono: UCI Ancona, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Pesaro, UCI Porto Sant'Elpidio (AN), UCI Palariviera, UCI Senigallia, UCI Showville Bari, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera, UCI Molfetta (BA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Ferrara, UCI Piacenza, UCI Reggio Emilia, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Messina, UCI Palermo, UCI Arezzo, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Firenze, UCI Sinalunga, UCI Fiumara (GE), UCI Bicocca (MI), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Lissone (MB), UCI MilanoFiori, UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio, UCI Pioltello (MI), UCI Casoria (NA), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Mestre, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Bolzano, UCI Parco Leonardo (RM) UCI Perugia, UCI Porta di Roma, UCI RomaEst, UCI Alessandria, UCI Moncalieri (TO).Per partecipare alle proiezioni gratuite possibile iscriversi utilizzando la piattaforma http://www.anteprimecinema.it/ucicinemas . Il film uscir nelle sale italiane il 18 aprile, distribuito da 01 Distribution.