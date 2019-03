SOCIAL FILM FUND CON IL SUD - Presentati i sei documentari e quattro cortometraggi

22/03/2019, 12:27

Sono stati presentati oggi i 10 progetti filmici selezionati con la prima edizione del bandonato dal comune interesse di Fondazione Apulia Film Commissione Fondazione CON IL SUD di raccontare per immagini il Sud attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano.Per la produzione e la diffusione di dieci film sono stati messi a disposizione complessivamente 400 mila euro. La peculiarit del bando nella promozione dellincontro tra imprese e professionisti dellaudiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato meridionale, per favorire percorsi di coesione sociale e contribuire alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia.Il bando ha riscosso un grande successo e sono pervenute circa 100 proposte di cui 94 sono state ritenute ammissibili. Tra queste ne sono state selezionate 10 dalla Commissione valutatrice composta da Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore (presidente), Dario Formisano, produttore cinematografico, Elisabetta Soglio, giornalista e scrittrice, Luigi De Luca, coordinatore Poli Biblio -Museale Regione Puglia, Fabrizio Minnella, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne della Fondazione CON IL SUD. Le riprese dei dieci progetti cominceranno a partire dal mese di aprile 2019.A presentare liniziativa al Cineporto di Bari sono intervenuti: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Loredana Capone, assessore allIndustria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia,Marco Imperiale, direttore della Fondazione CON IL SUD, Gennaro Nunziante, presidente della Commissione valutatrice, Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission, e Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission." - commenta il presidente- ""." - ricorda lassessore Loredana Capone -, ""." sottolinea, direttore della Fondazione CON IL SUD - ""." - precisa la presidente-, "" commenta il presidente della Commissione Valutatrice- "I dieci titoli sono divisi in 6 documentari e 4 cortometraggi, coinvolgendo 10 societ di produzione cinematografiche italiane e 25 organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Campania e Puglia, in particolare di Napoli, Matera, Foggia, Bari, Brindisi e Lecce. Tra le tematiche affrontate dai progetti spiccano in particolare quelle rivolte al mondo dei giovanie dellintegrazione, ma anche quella dellagricoltura sociale, della violenza sulle donnee della terza et." (documentario) di Luciano Toriello, proposto da Luciano Toriello (Puglia), partner: Osservatorio Giulia & Rossella (Bari), Associazione Lavori in corso (Foggia) e Cooperativa sociale Paidos (Foggia)." (documentario) di Tommaso Faggiano, proposto da Medit Film soc. coop. (Puglia), partner: Casa delle agricolture (Lecce), Associazione Diritti a Sud (Lecce), Associazione Abitare i Paduli (Lecce), Associazione Ciaula ((Lecce), Associazione Oltre mercato Salento (Lecce) e Associazione Salento Km0 (Lecce)." (documentario) di Lorenzo Scaraggipresentato daSintesi (Puglia), partner: Cooperativa sociale Semi di vita (Bari) e Forum Agricoltura Puglia di Bari." (documentario) di Registi Atelierdi Cinema del Reale, proposto da Parallelo 41 Produzioni (Campania), partner: Associazione di promozione sociale Arci Movie (Napoli) e Associazione culturale Mediateca di Napoli Il Monello (Napoli)." (documentario) di Mario Pistolesee Adrea De Rosa,proposto da Upside (Puglia), partner: Fondazione San Gennaro Onlus (Napoli) e Cooperativa sociale La Paranza (Napoli)." (documentario) di Simone Salvemini, proposto da La Kinebottega (Puglia), partner: Associazione culturale Casarmonica (Brindisi) e Cooperativa sociale Oasi Onlus (Brindisi)." (cortometraggio) di Sara De Martino e Aaron Ariotti proposto da Lumen Films s.r.l. (Lazio), partner: Associazione culturale Occse (Matera) e Consorzio Concreto (Matera)." (cortometraggio) di Paola Crescenzoproposto da Passo uno produzioni soc. coop. (Puglia), partner: Centro Auser Rossana Benzi (Brindisi,Puglia) e Cooperativa sociale Eridanopuglia (Brindisi)." (cortometraggio) di Nour Gharbi, proposto daRaganella Production (Lazio) partner: Cooperativa sociale Zorba (Bari) e Cooperativa sociale Centro lotta al disagio (Bari)." (cortometraggio) di Alessandro Piva, proposto da Seminal Film (Puglia), partner: Giraffa - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile Onlus (Bari) e Associazione LAlbero (Potenza).LAvviso pubblico stato emesso dallApulia Film Commission e rientra nellambito del patto per la Puglia FSC 2014-2020 turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali ed cofinanziato per il 50% dalla Fondazione CON IL SUD. Al bando hanno potuto partecipare partenariati composti dal proponente, un operatore economico di produzione audiovisiva, e da partner del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni in cui opera la Fondazione CON IL SUD. Limpegno delle due Fondazioni stato quello di selezionare e sostenere 10 prodotti audiovisivi, destinando un massimo di 40mila euro a progetto.