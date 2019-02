REGIONE MARCHE - Online il nuovo bando per la produzione audiovisiva

Regione Marche



25/02/2019, 11:31

Incrementare la competitivit della filiera cine-audiovisiva, nellintento complessivo ed organico di favorire e sviluppare unattivit cinematografica e audiovisiva locale strutturata e continuativa e valorizzare e promuovere il territorio regionale e il suo patrimonio identitario, culturale, turistico e cineturistico attraverso opere cineaudiovisive. Sono queste le finalit che si propone il bando POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 3 OS 8 AZIONE 8.1 Filiera Cineaudiovisiva, pubblicato dalla Regione Marche, che finanzier con 1 milione e 200 mila euro i progetti cineaudiovisivi presentati dalle imprese del settore, nazionali ed internazionali. Il contributo elargibile per ciascun progetto ammonta a massimo 300mila euro per film e serie tv, fino a 40mila euro per documentari e cortometraggi e fino a 50mila per i format a copertura del 50% delle spese sostenute sul territorio in tutte le fasi produttive e promozionali, che potr raggiungere il 70% per i progetti ritenuti di spiccata rilevanza regionale. La novit pi interessante lammissibilit delle spese sostenute in tutte le fasi di realizzazione dellopera, comprese quelle di DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE, come realizzazione copie; sottotitolaggio e/o doppiaggio, produzione di materiali promozionali digitali e non; partecipazione a mercati, rassegne, festival di settore nazionali ed internazionali; realizzazione di anteprime e specifiche iniziative promozionali e relative spese di noleggio spazi, attrezzature, catering, vitto/alloggio.Tra i requisiti richiesti: il 25% delle giornate di lavorazione previste deve essere effettuato nelle Marche. Per le riprese sul territorio e site service possibile rivolgersi direttamente a Marche Film Commission Fondazione Marche CulturaIl bando consultabile a questo indirizzo: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/1715 . E possibile presentare le domande (max una per ogni tipologia di progetto) fino al 30 aprile 2019 prossimo.