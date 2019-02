GREG - Giuseppe Ferlito presenta il film a Firenze

22/02/2019, 14:10

Sar presentato marted 26 febbraio 2019, al Cinema Fiamma di Firenze, il mediometraggio di Giuseppe Ferlito,, incentrato sulla storia di un condannato a morte negli Usa, in Texas, al quale fu respinta la richiesta di grazia, ma che fu sostenuto da una petizione di una scuola toscana, la Scuola Media di Navacchio, in provincia di Pisa.Gregory, visto l'accorato appello e la petizione organizzata dai giovani studenti pisani, come ultimo desiderio dichiar di volere essere sepolto in Toscana e adesso riposa in pace nel cimitero di Cascina. Il film di Ferlito un grido d'allarme sulla brutalit della pena di morte, purtroppo ancora in vigore i molti stati.A seguire, nella stessa serata, presentata dal regista e introdotta dal critico Giovanni Bogani, si potr vedere il film "" di Giuseppe Ferlito, thriller interpretato dai giovani allievi della scuola di cinema Immagina.