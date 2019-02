BOX OFFICE - Primo in Top10 "Dragon Trainer - Il mondo nascosto"

04/02/2019, 11:24

Antonio Capellupo



Spetta a "" di Dean DeBlois la palma per il film pi visto della scorsa settimana, con un incasso di 3.155.580 e 472.483 spettatori al seguito.Seconda posizione per "" di Steven Caple Jr. che porta a casa 2.327.096 con 350.635 presenze.Chiude il podio "" di Peter Farrelly con 1.814.950 e 273.265 accessi in sala.Unico italiano in Top10, in quinta posizione, "" di Matteo Rovere che ha totalizzato 930.075 con 136.836 spettatori.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 DRAGON TRAINER - IL MONDO NASCOSTO - 3.155.580 - 472.4832 CREED II - 2.327.096 - 350.6353 GREEN BOOK - 1.814.950 - 273.2654 MIA E IL LEONE BIANCO - 1.095.407 - 179.3395 IL PRIMO RE - 930.075 - 136.8366 LA FAVORITA - 929.913 - 149.4447 RICOMINCIO DA ME - 858.216 - 133.0898 L'ESORCISMO DI HANNAH GRACE - 695.187 - 97.0969 GLASS - 545.638 - 82.86510 BOHEMIAN RHAPSODY - 518.649 - 77.596