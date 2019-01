IL LIBRO NERO DEI PARIOLI - Il primo romanzo di Alfredo Coveli

Il Libro Nero dei Parioli



Simone Pinchiorri



" il primo romanzo del produttore cinematografico, sceneggiatore e regista, edito da Castelvecchi Editore.L'autore racconta il suo quartiere (Parioli a Roma) e le sue trame, attraverso un racconto di formazione e le diverse entit di potere, inclusa la televisione pubblica.Un ragazzo dellalta borghesia romana, figlio di un influente dirigente della televisione pubblica, abituato a ottenere dai genitori separati tutto ci che desidera, finch suo padre perde la testa per una soubrette e sembra dimenticarsi di lui. Senza amore e senza soldi, con una madre depressa e shopping-dipendente da accudire, al colmo della rabbia decide di dare battaglia al genitore e di annientarlo. Comincia cos a scoprire i meccanismi che regolano la sua elitaria comunit, facendo i conti con politici corrotti, costruttori onnipotenti, agenti segreti in pensione, adepti dellOpus Dei, filippini misteriosi, ebrei cabalisti e nazisti contemporanei. In un quartiere elegante e volgare, esposto ed esoterico, con unetica propria e codici esclusivi, un ragazzo entra in guerra per distruggere il suo mondo a suon di colpi bassi. Una storia caustica, basata su una verit sconosciuta e raccontata con una speciale miscela di sarcasmo e romanticismo.