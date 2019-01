QUI E' ORA - Il 31 gennaio in prima visione assoluta, su TV2000

25/01/2019, 18:31

", il docu-film prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con Odielle - Oratori Diocesi Lombarde e Regione Lombardia, sar trasmesso gioved 31 gennaio 2019 alle 21.05, in prima visione assoluta, su TV2000. Diretto dallesordientee presentato lo scorso ottobre ad Alice nella Citt, la sezione della Festa del Cinema di Roma dedicata ai film per ragazzi, Qui ora un racconto corale, ambientato in cinque strutture parrocchiali della Lombardia, che delinea un ritratto della realt giovanile diverso dalle narrazioni che prevalgono sui media.Il documentario segue i protagonisti nelle attivit quotidiane degli oratori approfondendo i legami che si instaurano e i processi emotivi e spirituali dei personaggi coinvolti: un giovane prete di citt, un educatore senegalese, unanziana suora, un gruppo di adolescenti che prende parte a unesperienza vocazionale di vita comunitaria e il parroco di un paese montano.Le cinque storie si intersecano fra di loro e delineano un ritratto fatto di integrazione e partecipazione che va oltre il ruolo che gli oratori hanno oggi nel nostro Paese e nella societ contemporanea. Un mondo dove la ricerca di risposte diventa percorso per conoscere e per conoscersi, un percorso fatto di introspezione e confronto con il prossimo.Ragazzi e ragazze come quelli che incontriamo in metropolitana, alluscita delle scuole, per strada attaccati allo smartphone, che a prima vista ci sembrano lontani dai valori ma che nella loro apparente normalit e omologazione portano dentro domande enormi: chi sono io? Cosa vuole Dio da me?Emerge il ritratto di una Chiesa che sa parlare ai pi giovani anche di fede, non perch si affida a nuove tecnologie o ad effetti speciali, ma perch mette in campo figure educative autentiche che testimoniano concretamente lincontro che ha cambiato la loro vita, quello con Ges.Il progetto segna la prima volta della Fondazione Ente dello Spettacolo nella produzione cinematografica e risponde allaccorato appello di Papa Francesco per una maggiore attenzione da parte della Chiesa verso la realt giovanile, auspicio accolto anche dal recente Sinodo dei Vescovi.