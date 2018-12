ALESSANDRO D'ALATRI - Cittadino onorario di Orte

Consegna delle Chiavi della Citta' di Orte ad Alessandro D'Alatri



Presso la sala consiliare di Orte, alla presenza delle massime autorit cittadine,, autore, regista e sceneggiatore, vincitore di due David di Donatello e di un Nastro dArgento, ha ricevuto dalle mani del Sindaco, Angelo Giuliani, le Chiavi della citt . DAlatri, stato gi premiato nel mese di Ottobre dallo stesso comune di Orte con il trofeo intitolato a Filoteo Alberini Eccellenza del cinema italiano.DAlatri , ha espresso la volont di impegnarsi in prima persona per un progetto teso alla valorizzazione e riscoperta a livello nazionale ed internazionale del nostro pioniere Ortano, inventore del cinematografo, gi prima dei fratelli Lumire.Questo progetto, che coinvolge gli organizzatori del Festival del Cortometraggi, Antonio Pantaleoni e Antonio Carloni , e la stessa amministrazione comunale, prevede un insieme di eventi che si svilupperanno nel 2019 tra cui lorganizzazione di una tavola rotonda con i massimi esponentidellindustria cinematografica, sulla figura di Alberini.DAlatri, visibilmente commosso per la simbolica consegna delle "Chiavi della Citt", ha trattenuto la platea con alcune toccanti riflessioni sul valore e limportanza del cinema italiano, della straordinaria creativit e genialit di cui il mondo ci invidia.sostiene il regista: una frase che fa riflettere e riconoscere limportanza di ci che possediamo, con lo scopo di spingerci a fare sempre di pi per far emergere la figura di un genio, che per troppo tempo stato dimenticato.