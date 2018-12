OMOVIES XI - 63 opere da tutto il mondo dal 10 al 14 dicembre

Omovies



07/12/2018, 15:49

Prender il via luned 10 l2018, kermesse internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning promosso dallAssociazione i Ken Onlus con la Direzione artistica di Carlo Cremona. Giunto all11esima edizione, raccoglie il meglio di quanto il panorama nazionale e internazionale abbia offerto nelle ultime stagioni cinematografiche. In programma 63 proiezioni di lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, workshop, dibattiti, incontri tematici tra il cinema Hart, il Rainbow Center Napoli, il PAN Palazzo delle Arti Napoli, lIstituto Francese di Napoli, la Libreria del Cinema, in un sistema di multisala diffuso sul territorio.Primo appuntamento luned 10 dicembre al Cinema Hart (via Crispi, 33) alle ore 18,30 con la cerimonia dapertura alla presenza della madrina Vladimir Luxuria e il presidente di giuria Yuvraaj Parashar, attore, producer e ballerino indiano, protagonista per la prima volta nella storia di Bollywood di una scena in cui si baciano due uomini, con conseguente ostracismo anche da parte della propria famiglia, che torna a Napoli dopo la depenalizzazione del reato di omosessualit in India. Allinaugurazione prender parte anche il corAcor Napoli Rainbow Choir diretto dal maestro Maria Gabriella Marino con un intervento musicale. Marted 11 proiezioni al mattino dalle 10 al Rainbow Center Napoli (via Antonio Genovesi, 36) e al pomeriggio dalle 16 al Pan. Chiude la giornata il dibattito Sport e omofobia sulla squadra di calcio gay del Pochos Napoli. Mercoled 12 e gioved 13 al mattino dalle 10 si torna al Rainbow Center Napoli, mentre nel pomeriggio ci si sposta alla Libreria del Cinema (via del Parco Regina Margherita, 35). Venerd 14 le proiezioni partiranno dalle 16 alla Sala Dumas dellIstituto Francese (via Crispi, 86). Le proiezioni saranno intervallate da incontri con attori e registi presenti in sala. Tutte le pellicole saranno proiettate in lingua originale con i sottotitoli in italiano a cura del progetto, guidato dal professor Giuseppe Balirano, che ha coinvolto docenti e studenti dellUniversit Orientale di Napoli e di Catania. Novit di questanno la promozione del territorio nella giornata speciale di sabato 15 quando gli ospiti del festival verranno accompagnati nei percorsi gay friendly tra bellezze e gastronomia di Napoli e della Campania.I lavori saranno posti al vaglio di una Academy internazionale indipendente dallorganizzazione del festival arricchita dai vicepresidenti lattrice Rosaria De Cicco e il presidente del CFCC (Coordinameto Festival Cinematografici Campania) Giuseppe Colella. Una giuria internazionale composta da esperti del settore come Caterina Arcidiacono (prof. capo dipartimento studi di genere Uni Na Federico II), Giuseppe Bucci (regista), Andrea Cannavale (produttore cinematografico), Nagi Cheikh Ahmed (mediatore culturale), Adrian Chirre (prof. aggiunto universit argentina di Tucumn), Sandro Dionisio (regista e prof. cinema accademia belle arti Napoli), Cecilia Donadio (giornalista), Linda Dunleavy (vice preside Facolt Brown University Usa), Claudio Finelli (attivista LGBT, resp. cultura arcigay), Daniela Fiore (esperta diritti umani), Rosario Giudice (pubblicitario), Maria Gabriella Marino (pianista, maestro concertatore), Anna Paola Merone (giornalista), Giovanni Minerba (attivista lgbt, fondatore Torino lgbt film festival), Carlo Morelli (direttore coro, cantante lirico), Arcangelo Pastore (attivista lgbt, attore), Pasquale Petrosino (attore), Rosaria Pisa (prof.ssa Dipartimento di Sociologia e Antropologia di Rhode Island Usa), Stefano Sarcinelli (attore, produttore), Raffaele Savonardo (prof. sociologia osservatorio giovani Uni Na Federico II).si concluder domenica 16 dicembre dalle ore 13 al Cinema Teatro Posillipo (via Posillipo 66) con il Gran Gala di premiazione condotto da Priscilla, Queen of Mykonos, con la partecipazione di Vincenzo de Lucia. Attesi tanti ospiti, tra questi lattrice Maria Mazza. Verranno assegnati premi al miglior lungometraggio, mediometraggio e cortometraggio, miglior documentario corto e lungo, e il premio speciale i Ken Vincenzo Ruggiero, istituito nel 2017 in memoria del ragazzo col sogno della recitazione, presieduto dalla sorella Federica Ruggiero e composta da suoi amici e parenti." spiega il direttore artistico- "".Il festival anticipato da [email protected] , iniziativa contro il bullismo omofobico e transfobico, che si tenuta dal 3 al 7 dicembre e proseguir fino a febbraio coinvolgendo studenti provenienti da diverse scuole della citt tra proiezioni e dibattiti sui linguaggi della anti violenza e anti camorra in un bene confiscato restituito alla societ. Un giorno, la televisione ci svegli con la triste notizia dellennesimo adolescente italiano che aveva deciso di ammazzarsi perch veniva denigrato per il colore dei propri abiti racconta Marco Taglialatela, segreteria di produzione - Noi da anni lavoriamo per rompere la cultura della binariet genere colori, perch una pura sciocchezza costruita dagli uomini per creare delle categorie costruite sulla misoginia. Ci che azzurro maschio, quindi credibile ed vincente. ll resto immondizia sociale e politica. OMOVIES di tutti quei ragazzi in rosa o di quelle ragazze in celeste che lottano per non essere una categoria sociale che suona come una persecuzione o una condanna, ma che si riconoscano nellunica categoria del Genere Umano.