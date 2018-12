CINEMA DI FRONTIERA - Nasce un concorso di cortometraggi per le scuole

Antonio Boschetti, Roberto Bruno, e Giada Far



Un concorso di cortometraggi curato dallistituto superiore Michelangelo Baratolo e riservato agli istituti superiori di tutta Italia, che diventer una costola del. Stamattina al palazzo municipale di via XXV Luglio stato siglato un protocollo dintesa tra il sindaco, Roberto Bruno, il dirigente scolastico del Bartolo, Antonio Boschetti e il presidente del Centro commerciale naturale Marzamemi, Giada Far, che sancisce un ulteriore rapporto di collaborazione fra i tre enti e nello specifico per organizzare il concorso di cortometraggi." ha dichiarato il sindaco Bruno "".Il concorso avr come tema raccontare le migrazioni e sar dedicato alla memoria del giornalista, scomparso nel 2017, per "" ha precisato il dirigente scolastico Boschetti "" ha dichiarato".