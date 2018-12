NOIR IN FESTIVAL XXVIII - Il Ticino ospite d'onore

05/12/2018, 11:23

Laparteciper ad un workshop alla prossima edizione delper presentare le potenzialit della Svizzera quale partner cinematografico.Luned si aperta la 28 edizione del Noir in Festival che si sta svolgendo tra Milano e Como secondo un modello originale che abbina lidea di festival glamour e dautore a luogo di formazione. Da sempre attento alle relazioni tra cinema, letteratura e new media e polo dattrazione per il genere pi diffuso nel mondo (il mystery in tutte le sue forme) il Festival apre un nuovo capitolo della sua attivit proponendosi come motore di idee produttive nel campo dei generi.In questo contesto, con la collaborazione dellAGICI - Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti, si svolger venerd 7 dicembre alle ore 10:30 il workshop Svizzera: un partner da scoprire. Alla luce del rinnovato accordo di coproduzione tra i due paesi e ricordando il successo di pellicole come Mister Felicit di Alessandro Siani (che ha generato un indotto economico in Ticino di oltre 268'000 CHF in tre giorni di riprese) e del recente Il mangiatore di pietre di Nicola Bellucci, si valuteranno progetti e tecnicalit di un modello sostenibile per la coproduzione europea a vantaggio di unindustria culturale indipendente e aperta alle nuove sfide dellinternazionalizzazione.Lincontro sar presentato e moderato dal Direttore del Festival, Giorgio Gosetti, e dalla Presidente dellAGICI, Marina Marzotto, e ospiter in quanto relatori Nadia Dresti e Michela Pini per la Ticino Film Commission, e Alessandro Marcionni per la Radiotelevisione svizzera.Questo invito sostiene Nadia Dresti, Direttrice della Ticino Film Commission unottima opportunit per far conoscere ulteriormente il nostro operato ai produttori italiani che costituiscono una risorsa importante quali partner di coproduzione per la Svizzera italiana. La Ticino Film Commission crede nel valore dellitalianit: un asse sul quale vogliamo investire in collaborazione con altri operatori culturali italofoni.Il Noir e Como - afferma la Presidente AGICI Marina Marzotto - offrono unimportante opportunit per tutto il cinema e laudiovisivo lombardo e non solo. La prossimit del territorio uno sprone al creare un mercato stabile della coproduzione Italia-Svizzera che come Associazione siamo desiderosi di coltivare e appoggiare. Ringraziamo la Ticino FC - continua la Presidente Marzotto - che ha subito aderito e contiamo sul fatto che lincontro di questanno sia solo un primo passo ad una progettualit completa e continuativaLincontro si terr al Teatro Sociale di Como (Sala Bianca) ed aperto al pubblico.