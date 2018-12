TUTTI LO SANNO - Il nuovo film di Farhadi

02/12/2018, 10:01

Augusto Orsi



La commedia-drammascritta e diretta con discreta bravura dal regista iranianoha fatto lapertura fuori concorso della 71. edizione del Festival di Cannes ed stata salutata da una buona critica.Da met novembre nelle nostre sale e il pubblico la gradisce. La storia di Laura e dei suoi intrighi familiari, portati allo schermo con vis drammatica e sensibilit dalla bella e brava, durante il rapimento della figlia adolescente Irene, venuta in Spagna dallArgentina con sua madre per il matrimonio di una zia ha due aspetti fondamentalmente diversi: quello della commedia, leggera, gioiosa e spumeggiante, prima della scomparsa delladolescente, (notevole per brio e coralit le sequenze del matrimonio) e quello dal clima cupo fatto di sospetti, accuse e di laceraziona familiari durante le ricerche della ragazza rapita.Mentre la prima parte si snoda con i ritmi giusti della commedia sociale, grazie anche alla buona interpretazioni degli attori, in particolare quella diex fidanzato di Laura, nelle vesti di Paco lamico fedele, riuscendo cos ad interessare e a divertire gli spettatori in modo intelligente.Nella seconda parte, invece, il regista torna ai temi a lui congeniali: il sospetto, la colpa, le crepe familari. Il lungometraggio allora si impantana in narrazioni visive di intrigate querelles personali tra i numerosi membri della parenti di Laura, la stima e laffetto dei membri di una stessa famiglia si tramutano in astio e anche in odio. La sceneggiatura si affloscia, il ritmo svanisce e il lungometraggio perde originalit e attrattiva passando dal genere commedia a quello di scene teatrali con tendenza al noir ma non abbandonando lanalisi psicologica accurata dei personaggi principali, fino al colpo di coda finale. A questo momento viene alla luce del sole quello che tutti sapevano nel ridente paesino della provincia della Rioja.Anche inla chiave di lettura del cinema di Farhadi il passato: le sue storie narrano di relazioni personali vagliate attraverso lo spettro del tempo. Il nodo della faccenda risiede infatti in una vecchia storia damore, mai realmente sepolta, la cui ombra si allunga sul presente, creando sospetti e dubbi, sollecitando letture alternative dei rapporti attuali. Rapporti umani universali, identici in tutto il mondo.