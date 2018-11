CONVERSAZIONI ATOMICHE - Al cinema dal 13 dicembre

Conversazioni Atomiche



Arriva nelle sale dal 13 dicembre per iniziare un percorso che lo porter in tante citt e cinema dItalia lungo il 2019 "", il nuovo film documentario di, prodotto da Istituto Luce Cinecitt e co-distribuito da Luce e Nina Film. Un film del tutto inusuale nel panorama produttivo italiano. Un documentario, con la struttura del road movie, lo spirito della commedia, gag di situazione da buddy movie, una sceneggiatura da film di conversazione e tantissimi tuffi in strepitose immagini di realt e del passato, Conversazioni atomiche ha per protagonista un personaggio davvero rarissimo nel nostro cinema dautore: la Scienza.Applaudito nelle scorse settimane in importanti Festival di settore e alla presenza di platee di specialisti come il Festival della Scienza di Genova e il Trieste Science + Fiction Festival, Conversazione atomiche una commedia scientifica dichiaratamente divulgativa che accompagna gli spettatori dentro i laboratori di ricerca pi di avanguardia in Italia.