100 AUTORI - Indignazione per la risposta della DGCinema che per un "mero errore materiale" ha pubblicato una graduatoria falsata

100 Autori



23/11/2018, 11:08

100autori legge oggi la rettifica del Mibac in relazione alla ripubblicazione della graduatoria completa dei progetti di scrittura sceneggiature presentati alla seconda sessione del bando selettivi 2017, che per un "mero errore materiale" nellelenco riportava scorrettamente i punteggi assegnati ai progetti non finanziati, mentre lesito complessivo della valutazione non ha subito modifiche.100autori - che agisce a tutela dei suoi soci e di tutto il mondo autoriale e che in queste settimane ha raccolto le tante segnalazioni pervenute - aveva immediatamente denunciato il pasticcio della graduatoria che vedeva i progetti non selezionati inseriti in tabella in ordine alfabetico per titolo del progetto e contestava la mancata corrispondenza con i punteggi, che con ogni evidenza parevano assegnati secondo un ordine alfabetico e non secondo una valutazione nel merito. Sorprendeva, infatti, che i progetti con il titolo pi vicino alla lettera A avessero cumulato pi punti di quelli a seguire. Inoltre, non vengono segnalati, per i non vincitori, i punti inerenti ai criteri B e C.Come saprete, lAssociazione 100autori si era battuta per ottenere che nella nuova Legge Cinema si prevedesse lassegnazione diretta agli autori, senza lintermediazione di imprese di produzione, dei contributi selettivi alla scrittura sulla base delle valutazioni di una commissione di esperti di comprovata qualifica professionale nel settore nonch di fama internazionale. Il problema sorto quando si compreso che, secondo il testo di legge, i commissari avrebbero dovuto gestire in cinque un lavoro enorme senza che venisse previsto compenso alcuno (e difatti due dei cinque faticosamente designati hanno gi abbandonato il ruolo, senza essere sostituiti: segno evidente delle difficolt di questa mansione).L'Associazione ha sempre stigmatizzato la decisione della gratuit del lavoro dei membri della commissione e sottolineato che l'assoluta mancanza di un compenso - unita al ristretto numero dei membri designati per legge - esponesse i commissari a molti rischi, dovuti all'ingente quantit di lavoro e danaro gestito. E inoltre rischiava di limitare fortemente le possibilit che alla commissione stessa partecipassero professionisti in attivit .Proprio per limitare le storture causate da questo delicato aspetto della legge, 100autori si poi battuta affinch i Commissari potessero almeno avvalersi della collaborazione di un gruppo pi ampio di esperti del settore - come avviene in altri paesi - e che attraverso un apposito regolamento, venissero stabilite modalit di funzionamento della commissione, secondo norme chiare, trasparenti e condivise.Leggere oggi un messaggio neutro di scuse per un mero errore materiale che non modifica lesito equivale a dire agli autori che questi errori sono veniali e che possono essere sistemati con poche e generiche righe.Ma quale autore si potr sentire garantito, in futuro, da altri meri errori, se poi basta una comunicazione come questa, senza un'assunzione di responsabilit piena, per chiudere la questione?100autori chiede con forza un chiarimento al Ministro Bonisoli e alla DGCinema, invitandoli a un ripensamento delle regole che istituiscono il lavoro della commissione.Ma vuole anche assicurarsi che il necessario intervento non comporti un nuovo stallo del sistema dei finanziamenti, che, come sappiamo, stato fermo per troppo tempo bloccando il comparto. Il cambiamento deve avvenire in tempi rapidi e con le dovute garanzie.100autori chiede venga stilato e pubblicato sul sito della DGCinema un protocollo dazione, scelte e regole che siano chiare e trasparenti; fissare da subito le regole sulla gestione di possibili conflitti di interessi e verificare, rivelare e denunciare le situazioni di conflitto; stilare e mettere a disposizione degli autori che ne faranno richiesta, le motivazioni che hanno portato ad accogliere o respingere il finanziamento del progetto; rispettare le scadenze sulle valutazioni e dare certezza sui tempi di analisi dei progetti. E ovviamente riformare le commissioni e prevedere un giusto compenso economico per i commissari, allargando il numero dei membri e accorciando la durata del mandato, in modo da coinvolgere davvero professionisti del settore, che garantiscano autorevolezza e competenza nel giudizio del lavoro dei colleghi.