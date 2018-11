FUCILATELI - In post-produzione il doc sull'arte di raccontare la Guerra

17/11/2018, 08:14

Porta la firma di Sole e Luna Production e la regia diil materiale video che ha disegnato lemozione del MEVE, acronimo di Memoriale Veneto Grande Guerra di Montebelluna (TV). Una ormai sempre pi consolidata passione per il cinema dinchiesta, Sole e Luna Production attualmente una realt produttiva di riferimento nel vasto mondo del documentario basato su materiale darchivio e fonti storiche, con una particolare attenzione alla Grande Guerra.Dopo lavventura di "" (2015, primo documentario in Italia ad aver ottenuto la certificazione scientifica da parte del Comitato dAteneo per il Centenario della Grande Guerra dellUniversit degli Studi di Padova) oramai in lavorazione da qualche mese, ed ora in piena postproduzione, "", un documentario che, partendo dalla Commissione dinchiesta sui fatti di Caporetto, voluta dallallora Presidente del Consiglio Orlando e che ha visto la sua pubblicazione nel 1919, cerca di comprendere il clima dellepoca e decifrare la complessa macchina militare di quella triste guerra. E getta luce sulle numerose fucilazioni avvenute durante lintero conflitto e che hanno visto il loro numero crescere durante i tragici giorni di Caporetto: un dramma tristemente oggetto della Relazione dellAvv. Generale Tommasi. Il film, vale la pena ricordarlo, gode del Patrocinio e della collaborazione del Ministero della Difesa e uscir in sala nel 2019: esattamente a centanni di distanza dalla Commissione dinchiesta di cui narra le vicende.Ricordiamo che il Memoriale, inaugurato e aperto al pubblico i primi di novembre, raccoglie un lavoro incredibile di 154 video (per un totale di 300), parte dei quali realizzati con materiale video inedito; 43 tracce audio di repertorio e 31 tracce audio inedite: un viaggio negli orrori della Grande Guerra che, giorno dopo giorno, sta diventando una riscoperta emozionale delle sensazioni e dei turbamenti che videro protagonisti gli eserciti ed i civili coinvolti. Nel Memoriale centanni di storia da quel primo conflitto universale sono presentati in una spirale di immagini e video che dal passato riporta il visitatore al contemporaneo.