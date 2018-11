CLOROFILLA FILM FESTIVAL 17 - I vincitori

Clorofilla Film Festival



Si conclusa la diciassettesima edizione del, la rassegna cinematografica di Legambiente, che ha premiato i migliori corti e documentari a tema ambientale e sociale allo Spazio Alfieri di Firenze. L'unione tra ambiente e temi sociali nasce da una convinzione degli organizzatori: quella che il rispetto dell'ambiente parte dal rispetto dell'umano, delle persone.I vincitori delledizione 2018 sono stati divisi in tre sezioni: Documentari, vinta da, di Emiliano Dante; Corti, vinta dadi Andrea Brusa e Marco Scotuzzi ex aequo condi Delio Colangelo; #solounminuto, vinta dadi Gianmarco DAgostino edi Simone Bianchi.I premi sono stati consegnati nella serata di marted 13 novembre, al termine della tre giorni di cinema, musica, letteratura e ambiente, realizzata con il contributo del Mibact e la collaborazione dello Spazio Alfieri e di Quelli della Compagnia. Accanto alle opere in gara sono stati organizzati anche una serie di eventi come presentazioni di libri, dj set e degustazione di prodotti etici.Il Clorofilla film festival, che si svolge tra maggio e novembre con film, documentari e corti a tema ambientale e sociale, ha toccato questanno 10 localit tra Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Liguria e Puglia con oltre 60 proiezioni in 55 serate. L'intento quello di superare l'idea di festival che si consuma in pochi giorni per dare vita ad una manifestazione che duri tutto l'anno: per creare un contatto diretto con il territorio e il pubblico.