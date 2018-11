IDFA 31 - La Delegazione Italiana

14/11/2018, 13:39

Anche quest'anno Doc/it e ICE - Agenzia in collaborazione con APT, rinnovano la presenza adcon una numerosa delegazione italiana: 38 delegati. 28 societ. 2 progetti selezionati al Forum. 6 film selezionati al Festival.Grazie al contributo di Toscana Film Commission, LaserFilm e Istituto Luce Cinecitt la delegazione si presenter al Festival con un catalogo dedicato!Alkermes Film - Enrico PaccianiAmbleto - Giulia CampagnaB&B Film - Raffaele BrunettiBerta Film - Antonio LaforgiaBizef Produzione - Stefania Casini​Cinema La Compagnia - Camilla ToschiDocArt - Adolfo Conti, Ilaria SbarigiaDoc Service - Paolo Luigi De Cesare​Doc/it - Lucia PornaroFilmlux - Elena De VardaGraffiti Doc​ - Enrica CapraI Wonder Pictures - Andrea RomeoImage Hunters - Federico VisalberghiIndyca​ - Simone Catania​Istituto Luce Cinecitt - Alessio MassataniItalian International Film - Davide MorabitoItalian Trade Agency - Antonisia CianciLadoc - Silvia AngrisaniLe Talee - Rosario Di Girolamo, Agnese FontanaMiramonte Film - Nuno Escudeiro, Andreas PichlerNACNE - Paolo Barberi, Vittoria Fiumi, Simone Manetti, Federico SchiaviNanof - Giordano CossuNightswim - Ines Vasilijevic​Quasar Multimedia - Marta Zaccaron​R4Real - Carlotta Berti, Michelangelo FerraraTekla - Gianluca De AngelisToscana Film Commission - Stefania IppolitiZelig Soc. Coop​ - Heidi GonauerChristian CarmosinoFilippo CiardiFederico ScienzaI progetti della delegazione italiana selezionati @ IDFA Forum:I am in Love with Pippa Bacca di Simone Manetti, produzione NacneThe Valley di Nuno Miguel Pereira Escudeiro, produzione Miramonte FilmIl film italiani selezionati @ IDFA Festival:Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prod. Indyca, Rai Cinema | Italy | 2018 | 79 min.> IDFA LuminousCamorra di Francesco Patierno, prod. Todos Contentos y yo Tambien, Rai Cinema, Rai Teche | Italy | 2018 | 70 min.> IDFA Competition for Feature-Length DocumentaryThe Dark Corner di Fabio Caramaschi, prod. Trullove Cinema | Italy | 2018 | 95 min.> IDFA LuminousGiacinto Scelsi. The First Movement of the Immovable di Sebastiano D'Ayala Valva, prod. Les Films de la Butte, Ideacinema | France, Italy | 2018 | 80 min.> IDFA Competition for First AppearanceSamouni Road di Stefano Savona, prod. Picofilms, Dugong Films, Alter Ego Prod., Arte France Cinma, Rai Cinema | France, Italy | 2018 | 128 min.> IDFA Best of FestSoyalism di Stefano Liberti e Enrico Parenti, prod. Albamada, Elliot Films | Italy | 2018 | 70 min.> IDFA Frontlight