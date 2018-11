LO SCHERMO DELL'ARTE 11 - Il programma del 15 novembre

Lo Schermo dell'Arte



Lo schermo dell’arte dedica al Cinema La Compagnia ail Focus 2018 (preceduto da una lecture, a Cango Cantieri Goldonetta ore 15,45) l’artista italiana che con la sua ricerca ha saputo indagare le relazioni tra cinema e arti visive, grazie ad una produzione che si muove tra cinema, installazione e fotografia. Il suo lavoro filmico, più volte presentato nelle edizioni precedenti del Festival, si caratterizza per riuscire abilmente a mettere in comunicazione il genere del documentario con la fiction, esplorando le possibilità del cinema come mezzo per creare situazioni ricche di fascino e talvolta paradossali. In programma dalle 19.45 : Between, 2001, 6’, La camera, 2006, 10’46’’, August 2008, 2009, 9’, Copies récentes des paysages anciennes, 2012, 8’20’’, Authentic News of Invisible Thing, 2014, 5’30’’, Poor, Poor Jerry, 2017, 7’.Alle 18.00 prima italiana di Witkin & Witkin in cui i gemelli Witkin si raccontano davanti alla telecamera di Trisha Ziff. Pittore l’uno, fotografo l’altro, il loro lavoro è accomunato da uno stile oscuro, dall’interesse per i temi della morte e della malattia. Per la prima volta le loro opere sono state esposte insieme al museo Cuatro Caminos di Città del Messico nel 2016 dove è stato girato questo film dai toni intimi e riflessivi.Dopo il, in programma tre film d’artista che affrontano temi che vanno dalla politica alle contraddizioni della societàm ai significati più nascosti della creazione artistica:Ore 21.00 Prima italiana alla presenza dell’artista, Ceremony di Phil Collins, in cui l’artista britannico nominato al Turner Prize nel 2006, scava nella storia della città di Manchester, ed intraprende un viaggio alla ricerca del filosofo tedesco Friedrich Engels, autore insieme a Karl Marx del Manifesto del Partito Comunista nel 1848. Recuperata una statua intatta del pensatore in una cittadina dell’Ucraina, Collins decide di trasportarla attraverso l’Europa per porla nel centro di Manchester, la città in cui Engels visse e maturò il suo pensiero politico.Ore 22:20 Prima italiana alla presenza dell’artista, White City di Dani Gal , dove l’artista israeliano si interroga su come abbia origine il processo di memorizzazione della storia, personale e collettiva. White City è costruito intorno alla complessa personalità di uno dei padri fondatori del pensiero Sionista, Arthur Ruppin, il cui interesse per la scienza della razza spiega il motivo della visita, qui messa in scena dal regista, che nei primi anni ’30 fece all’antropologo tedesco Hans F.K. Günther, il quale più tardi avrà una grande influenza sul pensiero razziale nazista.Ore 23:00 Jaar, Lament of the Images di Paula Rodríguez Sickert, documentario dedicato ad Alfredo Jaar che nel 2009 ha presentato allo Schermo dell’arte il suo film Le Ceneri di Pasolini. La regista, utilizzando materiali d’archivio e riprese nel suo studio e nella sua abitazione, abbraccia più di 40 anni di carriera dell’artista cileno, unico protagonista e voce narrante del film in cui racconta le modalità del suo lavoro, concentrandosi su alcuni dei suoi progetti più conosciuti.