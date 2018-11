TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 18 - Il programma del 3 novembre

Stoya



02/11/2018, 12:05

In arrivo domani un altro ospite internazionale per la 18 edizione del, la manifestazione dedicata alla fantascienza in programma fino a domenica 4 novembre. Sabato 3 novembre 2018 sar la volta di Stoya, icona del cinema hard, che incontrer il pubblico triestino alle ore 16.00 presso il Teatro Miela per una conversazione dal titolo Philosophy, Pussycats and Porn.Tra le attrici pornografiche pi famose del mondo, Stoya anche attivista per i diritti delle donne e scrittrice. Ha collaborato per numerose testate, tra cui The New York Times, The Guardian, VICE e molte altre. Al Trieste Science+Fiction protagonista del film Ederlezi Rising, opera d'esordio del regista serbo Lazar Bodroa presentata al Festival triestino in anteprima nazionale e in concorso nella selezione ufficiale, in cui interpreta il suo primo ruolo in un film non hard nei panni di una bellissima androide.Autrice del libro Philosophy, Pussycats and Porn, di recente pubblicazione, Stoya si racconter al pubblico del Miela in un dialogo con lesperto di cinema e di industria del cinema pornografico Enrico Biasin.Appuntamento al Politeama Rossetti con i film in concorso The Year of the Plague di Carlos Martín Ferrera, omaggio spagnolo al cinema di fantascienza e di avventura degli anni 70 e 80; His Masters Voice di György Pálfi, già autore del celebrato Taxidermia, che si confronta con il classico di Stanislaw Lem La voce del padrone; Jonathan di Bill Oliver, uno dei film più amati del Tribeca con Ansel Elgort che regala unincredibile interpretazione doppia; ed Await Further Instructions di Johnny Kevorkian, una terribile lotta per la sopravvivenza in perfetto stile Cronenberg.Sabato 3 novembre alle 20.00 sempre al Teatro Miela Godblesscomputers sar ospite delper sonorizzare dal vivo A Trip to Mars [Himmelskibet] di Holger-Madsen, il primo lungometraggio di fantascienza della storia del cinema, che questanno compie 100 anni.Compie invece 40 anni il film cult della fantascienza italiana Starcrash - Scontri stellari oltre la terza dimensione di Luigi Cozzi con un giovanissimo David Hasselhoff e Caroline Munro che sar presente alla proiezione di questa spassosa avventura spaziale ispirata alla sci-fi pulp di una volta e ai trucchi di Ray Harryhausen sabato 3 novembre al Teatro Miela alle ore 22.00.Lanteprima di mezzanotte per uno degli horror pi acclamati dellanno, Aterrados dellargentino Demián Rugna: strane cose stanno accadendo in un sobborgo di Buenos Aires, oggetti che si muovono, strane apparizioni e tubature che parlano sono i primi segnali che il Paranormale è arrivato...Ultimi due giorni di rappresentazioni per La zona, spettacolo tarkovskiano immersivo e itinerante nei sotterranei triestini della Kleine Berlin, messo in scena da Giovanni Boni e Lorenza Acquaviva.11.30 - Teatro MielaFolklore: S01E03 NobodyANTEPRIMA ITALIANAdi Eric Khoov.o. singlish s/t italiano, inglese14.00 - Teatro MielaSpazio corto vol.0215.00 - Il RossettiThe Year of the Plague [El ao de la plaga]ANTEPRIMA ITALIANAdi Carlos Martn Ferrerav.o. spagnolo s/t inglese, italiano16.00 - Teatro MielaPhilosophy, Pussycats and PornConversazione con Stoya17.15 - Il RossettiHis Masters Voice [Az r hangja]ANTEPRIMA EUROPEAdi Gyrgy Plfiv.o. inglese, ungherese s/t inglese, italiano17.30 - Teatro MielaGenesis 2.0di Christian Frei, Maxim Arbugaevv.o. inglese, russo, jakuto, coreanos/t inglese, italiano20.00 - Il RossettiJonathanANTEPRIMA ITALIANAdi Bill Oliverv.o. inglese s/t italiano20.00 - Teatro MielaGodblesscomputersA Trip to Mars [Himmelskibet]di Holger-Madsenv.o. danese s/t italiano, inglesesonorizzazione: Godblesscomputers22.00 - Teatro MielaScontri stellari oltre la terza dimensione [Starcrash]di Luigi Cozziv.o. inglese s/t italiano22.15 - Il RossettiAwait Further InstructionsANTEPRIMA ITALIANAdi Johnny Kevorkianv.o. inglese s/t italiano00.00 - Teatro MielaTerrified [Aterrados]ANTEPRIMA ITALIANAdi Demin Rugnav.o. spagnolo s/t inglese, italianoTS+FF EXTRAFUTUROLOGIA10.00 - Caf RossettiPi umano dellumano. Robotica e intelligenze artificialiDaniele Pucci (Istituto Italiano di Tecnologia)Modera: Simona Regina (giornalista scientifica)11.00 - Caf RossettiNuove eterotopieI nuovi luoghi della fantascienzaRoberto Furlani (scrittore),Domenico Mastrapasqua (scrittore),Alex Tonelli (scrittore), BruceSterling (scrittore)Moderano: Jasmina Teanović (scrittrice),Gigi Funcis (fantascienza.com)12:00 - Caf RossettiTrieste e la scienza. Una prospettiva cinematograficaDavide Ludovisi (Sissa Medialab),Federica Sgorbissa (Sissa Medialab)Modera: Fabio Pagan (giornalista scientifico)FANTASTIC FILM FORUMHotel ContinentalePalace Suite | Open Day10.00 Keynote speechSe l'avessi saputo prima. Uno sguardo da dentro allindustria del cinema di genereSpeaker: Annick Mahnert(Acquisitions Consultant, Festival Programmer and Producer, Screen Division)11.30 WorkshopCome attrarre e consolidare laudience onlineSpeaker: Nguyet Nguyenov(Operation & CEE Account Manager, Gruvi)13.15 Networking lunch14.30 Case studyEderlezi Rising: il production design come mezzo di promozioneSpeaker: Lazar Bodroa (Director)15.15 Case studyCome produrre un film indipendente in UK: il caso SolisSpeakers: Charlette Kilby(Producer); Carl Strathie(Director and Producer)14.30 16.00Incontri B2BB2B meetings16.00 Coffee break16.30 PanelVendere cinema nellera di Netflix: come la distribuzione digitale sta cambiando la promozione dei media tradizionali