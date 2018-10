DOKFESTIVAL LEIPZIG 61 - In anteprima mondiale "Per Tutta la Vita" di Roberto Catani

29/10/2018, 13:38

" (Ita/Fra 2018, col, 6') il nuovo film scritto e diretto da Roberto Catani. Prodotto da Withstand e MIYU Production con il contributo di: Ministero per i beni e delle attivit culturali e del turismo/Direzione generale cinema, Regione Marche, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Arte France, CNC/Fonds de soutien audiovisuel.Musiche e suoni di Andrea Martignoni, come per il precedente(2013) .Completamente fatto a mano in oltre due anni di lavoro, senza dialoghi e secondo la modalit che ha contraddistinto da sempre lautore il film realizzato nella maniera pi artigianale possibile. I disegni sono realizzati con gesso, oilbar trasparente e puntasecca. Quest'ultima una tecnica incisoria tradizionale da sempre tramandata dalla storica Scuola del Libro darte di Urbino dove il regista e animatore si dapprima formato per poi diventare insegnante per oltre vent'anni. La sua attivit artistica unita a quella dell' insegnamento hanno contribuito alla crescita di quella che oggi riconosciuta universalmente come 'scuola marchigiana', una generazione di animatori apprezzati in tutto il mondo.Il film aggiunge un nuovo tassello alla poetica e alla ricerca stilistica che ha reso Catani un riferimento internazionale per l'animazione poetica tradizionale. Se da un lato la meraviglia dei disegni e dei colori agiscono sull'immediato, come una carezza allo sguardo dello spettatore, dall'altro viene sviluppata un'articolata e sapiente struttura cinematografica. La complessit della regia si manifesta soprattutto grazie al 'movimento di macchina' perenne, che rincorre un esile filo narrativo dispiegandosi nel tempo secondo una sequenza di continue trasformazioni della materia; un delicato balletto metamorfico che restituisce la fragilit dell'immanenza. Il vibrare delle immagini, quel battito d'ali di farfalla che solo l'animazione su carta pu dare, restituisce la caducit dell'esistenza, dell'uomo." sar proiettato in anteprima mondiale alla sessantunesima edizione delal Passage Kinos Universum il 30/10/2018 alle ore 16:00 ed al Cinmathque Leipzig il 03/11/2018 ale 14:00.