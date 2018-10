THIS IS MANESKIN - Il 24 ottobre alle 20:30 in diretta negli UCI Cinemas

This Is Mneskin



Il 24 ottobre 2018 alle 20:30 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva la diretta di "", la performance live della giovanissima band lanciata da X-Factor, accompagnata dal docu-film distribuito da Vision Distribution." segue i componenti della band nelle fasi pi delicate del lavoro creativo. Voglia di musica e difficolt del mestiere, ma non solo: il film il racconto di un sogno che diventa realt. La storia di quattro ragazzi passati dallesibirsi nei locali di provincia a trionfare sul palco di uno dei talent pi seguiti della televisione italiana. La proiezione celebrer il lancio del loro album: il primo vero progetto discografico della band di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas e coincider anche con il ritorno a X-Factor, nella puntata del 25 ottobre, durante la quale suoneranno il primo singolo Torna a casa.Le multisale che proietteranno "" il 24 ottobre alle 20:30: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto SantElpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA).