FESTA DI ROMA 13 - Il programma del 19 ottobre

Cate Blanchett in "The House With a Clock in Its Walls"



18/10/2018, 17:28

, una delle interpreti pi intense e raffinate del cinema contemporaneo, due volte Premio Oscar, inaugurer il programma deglidella tredicesima edizione della: domani, venerd 19 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala Sinopoli dellAuditorium Parco della Musica, lattrice australiana salir sul palco per ripercorrere con il pubblico la sua straordinaria carriera. Premiata dallAcademy per le interpretazioni in The Aviator di Martin Scorsese e Blue Jasmine di Woody Allen, sette volte candidata allOscar dal 1999 a oggi, Cate Blanchett vanta uneccezionale lista di collaborazioni, da Steven Spielberg a Peter Jackson, da Wes Anderson a Ron Howard, da David Fincher a Steven Soderbergh, da Shekhar Kapur a Todd Haynes. Alla Festa del Cinema lattrice australiana parler anche della sua attivit quotidiana nellambito di iniziative sociali e ambientaliste: nel 2016 lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati lha nominata Goodwill Ambassador per il suo impegno umanitario.Cate Blanchett inoltre protagonista del nuovo film di Eli Roth, The House With a Clock in Its Walls, che sar presentato al pubblico alle ore 19.30 nella Sala Sinopoli. "" ha detto il regista "".Alle ore 22, la Sala Sinopoli ospiter il primo film italiano in programma nella Selezione Ufficiale, "" di Edoardo De Angelis. Il regista che torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Indivisibili, premiato con sei David di Donatello e altrettanti Nastri dArgento firma una storia di vendetta e riconciliazione che ha come sfondo il fiume Volturno e le terre che lo circondano. La protagonista Maria, interpretata da Pina Turco (Gomorra La serie), la cui esistenza scorre, senza sogni n desideri, a prendersi cura della madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. proprio a questa donna che la speranza, un giorno, torner a far visita, nella sua forma pi ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Nel cast, al fianco di Pina Turco, ci sono anche Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo. Le musiche sono firmate, come gi in Indivisibili, dal musicista napoletano Enzo Avitabile.Altri tre i film in programma nella Selezione Ufficiale.Eter di Krzysztof Zanussi (ore 20, Sala Petrassi) porta sul grande schermo la storia di un medico ambientata allinizio del XX secolo, nella periferia dellImpero Russo: nel corso della sua attivit, il dottore conduce esperimenti con letere per riuscire a gestire il dolore e manipolare il comportamento umano. Nonostante la sua malvagit, avr ancora tempo per salvare la sua anima dalla dannazione eterna. Alle ore 22.30 nella stessa sala, sar la volta di Halloween di David Gordon Green. Stilisticamente, abbiamo usato il film originale di John Carpenter come base creativa ha spiegato il regista Il nostro un sequel del film di Carpenter e di nessun altro. Il tema musicale originale di Carpenter si adatta perfettamente al film. come il tema de Lo squalo, un semplice avanti e indietro, una partitura martellante. Non c bisogno di rumori, acuti o accessori quando hai qualcosa di cos essenziale e crudo. Alle ore 21.30, il Teatro Studio Gianni Borgna Sala Siae ospiter la proiezione di Sangre Blanca di Barbara Sarasola-Day. Martina e Manuel attraversano il confine tra Bolivia e Argentina come corrieri della droga. Dopo essersi rifugiato in un albergo, Manuel muore con i pacchetti pieni di cocaina allinterno del suo corpo. La morsa dei trafficanti si stringe allora su Martina, che deve consegnare in unaltra citt la merce che sta trasportando e quella rimasta nel cadavere di Manuel. Sembra non esserci via duscita. C solo una persona a cui Martina pu chiedere aiuto, suo padre Javier, che per non lha mai riconosciuta.Continuano le proiezioni che la Festa del Cinema realizza a settantacinque anni dal rastrellamento del ghetto di Roma e a ottanta dalle leggi razziali: dopo i film in preapertura, sar presentato, come Evento Speciale, Who Will Write Our History di Roberta Grossman (sala Petrassi ore 16.30), prodotto da Nancy Spielberg e basato sullomonimo libro di Samuel Kassow. Il documentario racconta le vicende dello storico Emanuel Ringelblum che realizz, in segreto, allinterno del ghetto di Varsavia, un archivio che si poi rivelato uno dei pi importanti relativi allOlocausto.Due i film in programma nella linea "". Alle ore 17 presso la Cinema Hall si terr "" di Giovanna Gagliardo: il film, attraverso immagini d'archivio, testimonianze d'eccezione, sequenze d'attualit, racconta la storia tumultuosa della Libia, luogo che guarda l'Italia e che dall'Italia guardato. Alle ore 21.30, il MAXXI ospiter "", documentario di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci dedicato alla virologa di fama internazionale travolta da un falso scandalo mediatico che lha bollata come trafficante di virus.Alle ore 10, in AuditoriumArte, si terr, un incontro organizzato da FERPI in cui Elisa Greco, Daniele Salvaggio, Federica Carini e Susanna Zirizzotti si confronteranno sull'analisi e le prospettive relative al diritto dautore.Al via le due, questanno dedicate a due grandi esponenti del miglior cinema europeo:. Alle ore 16, presso il Teatro Studio Gianni Borgna Sala Siae, si terr la proiezione di Lolita di Stanley Kubrick interpretato da Peters Sellers, mentre alle ore 19 al MAXXI verr proiettato Loulou di Maurice Pialat.La Festa del Cinema omaggia anche il regista brasiliano Nelson Pereira dos Santos, recentemente scomparso, con uno dei suoi film pi noti: Vidas secas, alle ore 15 in Cinema Hall.Continua la rassegnaal Cinema Trevi con due film di cui stata interprete: Le signorine dello 04 di Gianni Franciolini alle ore 17, e Gli innamorati di Mauro Bolognini alle ore 19.Quattro le repliche in programma: nella Cinema Hall saranno proiettati The House With a Clock in Its Walls (ore 20) e "" (ore 22.30). Al MAXXI si terr Dons of Disco di Jonathan Sutak (ore 17). Il cinema My Cityplex Savoy ospiter Bad Times at the El Royale di Drew Goddard (ore 19.30) e Eter (ore 22.30).