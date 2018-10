TOHORROR 2018 - Intervista a SARA SOMETTI

Seth Michaels e Sara Sometti al ToHorror 2018



Dal Veneto agli Stati Uniti, e ritorno: la storia dil'esempio di come per realizzare i propri sogni si debba a volte fare un giro molto ampio, ma se si hanno le idee chiare (e un po' di fortuna) diventa tutto possibile. Partita dal suo Veneto una dozzina d'anni fa, ha trovato l'amore e un partner lavorativo in, ed ora tornata in Italia, a Torino, per presentare il suo "" (diretto dal regista di "Saw" Darren Lynn Bousman) al. L'abbiamo incontrata al cinema Massimo a pochi minuti dalla proiezione.L'idea del film l'avevo da qualche tempo, lo abbiamo poi scritto in una settimana perch la storia era solida nella mia testa, trovare i giusti dialoghi non stato complicato. Quando ero piccola sono andata all'asilo dalle suore, il mistero di questi personaggi vestiti in modo strano che fanno una vita per certi versi a noi sconosciuta mi ha colpita da subito.C'era poi una soap opera che guardava mia madre,, con il personaggio di una suora che cercava di uccidere la protagonista... la mia fantasia impazziva collegando quello che vedevo sullo schermo e le suore della mia scuola: da grande mi sono poi ricordata quelle sensazioni e ho scritto il mio film.La prima stesura, la prima versione del copione era molto pi violenta, piena di sangue e di torture. Poi, dall'incontro con Bousman, abbiamo rivisto qualcosa: lui diventato noto con "Saw" ma voleva discostarsi da quell'immaginario. Inoltre, da allora i gusti del pubblico sono cambiati, ora interessano di pi i risvolti psicologici negli horror: ci siamo fidati del suo parere e abbiamo riscritto il film come ora.S, sono una grande fan del genere, in tutte le sue varianti, tutte le sue sfumature: anche uno dei generi pi divertenti da produrre e da realizzare. E poi il pubblico davvero fantastico, abbiamo girato il mondo con "St. Agatha" ed stato sempre molto attento, molto presente.Ho iniziato in Italia come attrice, facevo teatro. Poi nel 2006 volevo fare il salto al cinema e trasferirmi a Roma: mi sono per capitate diverse occasioni di andare a Los Angeles, finch arrivata quella giusta e ho detto: "Vado!".Seth, che il mio partner nella vita e nel lavoro, mi ha aiutata nel passaggio. Lui attore e anche produttore: io ho pian piano abbandonato la parte davanti alla macchina da presa per passare dietro... "St. Agatha" il nostro primo lungometraggio, abbiamo fatto diversi corti di "prova" prima per testarci finch non ci siamo sentiti pronti per questo progetto.) Io sto lavorando a un grosso film a Roma, una grande produzione di fantascienza, ma abbiamo una lunga lista di progetti che vogliamo realizzare insieme!) Il nostro progetto a lungo termine quello di continuare a produrre con fondi statunitensi ma girando in Italia, paese che conosco bene (e che entrambi amiamo!), che ha professionisti eccezionali e ottimo cibo! Con attori e star statunitensi, ma cercando di portare il business da l a qua. Non sar semplice, non sar immediato, ma l'obiettivo questo.