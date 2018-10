MOVIE TELLERS - Intervista a Corinne Clery

L'intervista a Corinne Clery



L'anteprima del film "" di Giuseppe Varlotta organizzata dall'associazione Piemonte Movie nelle sale regionali in occasione distata l'occasione per incontrare e intervistare la co-protagonista del film,Io credo molto nel destino: qualche anno fa a Roma sono stata invitata alla proiezione del primo film di Giuseppe Varlotta,. L'ho amato, l'ho trovato originale, ho pensato che sarebbe stato interessante fare un film di nicchia, non rincorrere sempre grandi produzioni...I giovani hanno idee originali, propongono soggetti diversi dal solito, e cos stato in questo caso con un thriller esoterico davvero unico nel panorama italiano! So di essere un'attrice difficile da collocare in fase di casting: non sono italiana, non mi prendono per fare la nonna o la moglie, ma per fare l'amante: io ho gi dato in quel campo, non mi interessa pi... voglio altro.Quando Giuseppe venuto a Torino a teatro a propormi la parte, ho accettato: un copione molto complicato, lo dovresti leggere dieci volte e vedere il film almeno tre per capire ogni aspetto... Io Giuseppe lo chiamo "il pignolo", in senso buono: un lavoro come questo puoi farlo solo se sei cos. attentissimo alla luce, al movimento, al tono di voce: ha curato ogni aspetto.Mi piaciuto molto il suo modo di lavorare, la sua determinazione, la voglia di lavorare su una storia come questa: a me piacciono i thriller, le storie d'amore mi hanno stufato.Ho lavorato per i soldi tutta la vita, ora posso permettermi di essere curiosa e lavorare in progetti pi piccoli che per mi interessano, come questo. Finalmente adesso, a due anni e mezzo dalle riprese, Giuseppe riuscito a trovare una distribuzione e va premiato: sto seguendo il film in fase di promozione per aiutarlo.Per quanto riguarda il cinema s, anche se le mie scene sono state girate in Svizzera il film pienamente piemontese.Ma sono spesso qui, a Torino e non solo, con le mie tourne teatrali: sei mesi all'anno ormai li passo sul palco, il teatro la mia passione.( stata co-protagonista nel 1979 dicon Roger Moore, NdI)Quella stata davvero un esperienza, un film nel film si potrebbe fare, non saprei da dove cominciare nel raccontarla!Io non lo volevo fare quello 007, ero stanca per aver gi recitato su tre set consecutivi e volevo passare le vacanze con mio figlio... Da ragazza ero pi ribelle, ero un vero terremoto: la produzione non riusciva a credere che io dicessi no, ero nel mio momento clou e mi volevano a tutti i costi.Lo storico produttore della saga, Albert Broccoli, si fece dare il mio numero di telefono di casa e mi invit a Parigi per parlare con lui. Non volevo essere una delle tante ragazze che stavano intorno a Bond, ma lui mi spieg che non sarebbe stato cos, sarei stata la co-protagonista: il pranzo con Broccoli fu speciale, si instaur tra noi un bellissimo rapporto padre-figlia, la sintonia prosegu poi sul set. Mi chiese di fare un provino, ma rifiutai: per Shakespeare lo posso fare, ma per 007 non mi serve! Lui rise moltissimo e mi prese ugualmente.Mi venne chiesto di seguire per un anno la promozione in tutto il mondo, e anche questa sarebbe una pagina che meriterebbe di essere raccontata in un film: viaggi in prima classe, l'incontro con la Regina d'Inghilterra, spostamenti in elicottero e grandi eventi per presentare Bond nelle capitali pi importanti, emozioni a non finire.L'ultima tappa sarebbe stata in Giappone, ma io c'ero gi stata e non avevo voglia, volevo andare in Polinesia in vacanza: sono stati cos carini da regalarmi i biglietti... Ho un ricordo splendido di quel periodo.A inizio giugno ho finito di giraredi Fabrizio Maria Cortese, un film corale con attori come Sandra Milo, Ivano Marescotti e molti altri. un film sulla terza et, che tocca temi sociali in chiave positiva. Un film come non si fanno in Italia, a me piacciono quelli che parlano della vit quotidiana di tutti noi.Mi stanno cercando autori giovani, sono felice di aderire ai loro progetti, quando sono buoni. Ci sarebbe bisogno, come avviene in Francia e come sta cercando di fare, di costruire un piccolo circuito distributivo sicuro per lavori indipendenti e giovani come questi...