IL PRIMO GIORNO DI MATILDE - Dal 30 settembre le riprese del film di Rosario Capozzolo

La casa di produzione Raya Visual Art sceglie un regista marchigiano che sta cavalcando l'onda dei pi grandi festival di cortometraggi nazionali e internazionali, grazie al suo ultimo lavoro "", distribuito da Elenfant Film.dimostra una grande passione per il cinema e una spiccata capacit registica.Protagonista di "" Riccardo De Filippis, noto grazie alla serie televisiva "", dove interpreta il ruolo di Scrocchiazeppi. L'attore, che ha interpretato nell'ultimo anno il ruolo di Er canaro nel film Rabbia Furiosa di Sergio Stivaletti, affiancato da Alice Di Demetrio, una bambina di sette anni al suo debutto nel mondo del cinema. Inoltre il cast composto da Ibrahim Keshk, Luigi Monfredini, Roberta Stellato, Ettore Budano, Federico Di Demetrio e Paola Pasquini.Le riprese si svolgono ad Ancona e durano due giorni.La storia di "" racconta gli istanti che precedono linizio del primo giorno di scuola elementare di Matilde, attimi che si rivelano essere, forse, lultima occasione per un padre di trasmettere alla figlia i valori in cui crede.La Raya Visual Art di Roma, in Co-produzione con il regista e Sayonara Film di Bologna, crede fortemente nella storia e nel messaggio che questo progetto filmico vuole trasmettere e grazie al supporto della Marche Film Commission riuscita a organizzare le riprese in due location d'eccezione della citt di Ancona.