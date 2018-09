NAPOLI FILM FESTIVAL 20 - Domenica 30 settembre cerimonia di premiazioni dei concorsi e anteprima del doc “Tina Pica”

Tina Pica



29/09/2018, 09:50

Domenica 30 settembre 2018 all’Institut Français, ore 19,00, si terrà la cerimonia di premiazione dei concorsi del2018 (Europa/Mediterraneo, SchermoNapoli diviso in doc, corti, scuole e Videoclip Sessions) in corsa per il, scultura di bronzo realizzata da Lello Esposito, e una serie di altri premi volti a garantire una distribuzione alle opere. In serata alle ore 21 proiezione dell’anteprima del documentario “” di Daniele Ceccarini e Paola Settimini a cinquant’anni dalla scomparsa dell’attrice, icona femminile della commedia italiana. Sarà presente il nipote Franco Pica. L’opera ripercorre la carriera di Tina Pica, dagli esordi come imitatrice al successo del personaggio di Caramella e spalla dei più grandi, da Eduardo De Filippo, a Vittorio De Sica e Totò, tra reportage e interviste a Valerio Caprara, Giulio Baffi, Steve Della Casa e Lello Arena.Completa la giornata l’appuntamento itinerante con le passeggiate sui set più famosi del cinema napoletano in collaborazione con Campania Movietour e Sire Coop a partire dalle ore 17:00 con “”, itinerario tra cinema e storia nei Quartieri Spagnoli. Tra le location quelle di “Operazione San Gennaro” di Dino Risi, “Le quattro giornate di Napoli” di Nanni Loy e “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica. Spazio anche al teatro e alla letteratura visitando il basso di Filumena Marturano in via S. Liborio, menzionato nella celebre commedia di Eduardo; la “Via Toledo di notte” nell’omonimo atto unico di Viviani; la via Speranzella del romanzo di Bernari e molti altri.