NAPOLI FILM FESTIVAL 20 - Arriva Marco Giallini e l'appuntamento con SchermoRegioni

Marco Giallini



28/09/2018, 15:43

Sarà l’incontro conad aprire il weekend del, diretto dasabato 29 settembre 2018 in attesa della cerimonia di premiazioni dei vincitori dei concorsi della ventesima edizione di domenica 30 settembre seguita dalla speciale proiezione in anteprima del documentario “” a cinquant’anni dalla scomparsa dell’attrice, e dell’ultimo appuntamento lunedì 1 ottobre con protagonista Cristiana Capotondi.Giallini, che si divide con successo tra il grande e il piccolo schermo, incontrerà il pubblico delalle ore 21 al Cinema Hart nell’ambito di CineCoktail, il format di successo ideato e condotto dalla giornalista Claudia Catalli. Attualmente sul set con Valerio Mastandrea per “”, storia di una grande amicizia diretto da Simone Spada e a ottobre in tv su Rai Uno nei panni del vicequestore “e” per la seconda stagione, l’attore romano introdurrà la proiezione di “” di Daniele Lucchetti, in cui è protagonista con Elio Germano.Il programma di sabato 29 settembre prevede la visione in anteprima dell’ultima opera in gara per il principale concorso del festival Europa/Mediterraneo “” del tedesco Thomas Stuber, coinvolgente film sulla solitudine presentato all’ultimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino (Institut Français, ore 16,30). Segue alle 18:30 la presentazione dinell’ambito del concorso, a cura di, con la proiezione dei cortometraggi vincitori delle sezioni regionali dei festival, alla presenza del direttore artisticoAl cinema Hart in mattinata, ore 10, spazio al dibattito con il convegno “” a cura di Angelo d'Alessio. Si discuterà di accessibilità e nuove tecniche per un cinema aperto a tutti contemporaneamente anche a sordi e non vedenti. Partecipano Elena di Giovanni, Carla Lugli e Marco Stefani. Alle 17 per l’omaggio a Ingmar Bergman sarà proiettato “”.