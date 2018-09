FIGHTING PAISANOS - Su Rai Storia il 21 ottobre9 settembre per il ciclo "Documentari d'Autore"

Fighting Paisanos



“The fighting paisano”: così un grande cronista di guerra americano, Ernie Pyle, soprannomina un ragazzino ciociaro, Alfonso Felici, che grazie alla doppia cittadinanza, italiana e statunitense, poté arruolarsi nell’esercito alleato per liberare l’Italia dal nazifascismo. Un soprannome che ha ispirato anche il titolo del documentario di Marco Curti, “” – in onda sabato 29 settembre alle 21.40 su Rai Storia - dedicato alle migliaia ragazzi americani di origini italiane che durante la Seconda Guerra mondiale tornano in Italia per dare il loro contributo alla causa della libertà. Sono i figli degli immigrati, impiegati nei lavori più duri e umili, che dopo il coinvolgimento degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale iniziano a essere malvisti e considerati “nemici e alieni” dalla nazione che li ospita. I giovani italiani d’America cercano così di dimostrare la loro fedeltà alla bandiera a stelle e strisce arruolandosi. Il loro americano è stentato, alla pari di quello dei ragazzi di origine messicana, polacca, e di molte altre provenienze che decidono di andare a combattere. Ma più che imparare a parlare bene, devono imparare a fare la guerra, e in fretta. Il documentario raccoglie le testimonianze di quattro di loro: Gene Giannobile, nato in Abruzzo, classe 1921; Frank Monteleone nato a Brooklyn nel 1925 da genitori siciliani; Al Soria nato a Torino nel 1925 ed emigrato negli Stati Uniti ne 1938, dopo le leggi razziali; e Fred Baldino, figlio di immigrati in Pennsylvania ai primi del Novecento.