IL LADRO DI GIORNI - Partono le riprese del film di Guido Lombardi

Guido Lombardi



26/09/2018, 08:57

Sono iniziate in Trentino Alto Adige le riprese del nuovo film di Guido Lombardi, "", interpretato da Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e dall'esordiente Augusto Zazzaro.Il film racconta di Salvo (Zazzaro) che ha circa 5 anni quando suo padre Vincenzo (Scamarcio) scompare, portato via da due carabinieri. Alcuni anni dopo, una volta uscito di prigione, Vincenzo torna a riprendersi suo figlio che nel frattempo andato a vivere in Trentino dagli zii. Padre e figlio quasi non si riconoscono, e, come due estranei, si mettono in macchina verso il sud d'Italia, dove Vincenzo ha una missione da compiere. Sar il tempo del viaggio a metterli di fronte alla verit del loro rapporto e di cosa sono l'uno per l'altro.Le riprese si svolgeranno tra il Trentino, il Cilento e la Puglia.