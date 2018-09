ILLUMINATE - KRIZIA - Il 23 settembre su Rai3

Carolina Crescentini in "Illuminate - Krizia"



21/09/2018, 16:24

Una donna forte, decisa, eccentrica ed egocentrica: èad essere raccontata, da un’inedita, nell’ultimo appuntamento di “”, ciclo di 4 docu-film prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema e in onda domenica 23 settembre 2018 alle 20.30 su Rai3.Raccontare la vita di Krizia sul palco di un teatro, senza alcuna conoscenza del testo da interpretare, è la sfida che deve affrontarenel docu-film diretto da. L’attrice sale sul palcoscenico del tutto ignara di quello che le sta per accadere, ad accoglierla solo il pubblico e un grande schermo: è questo a darle le indicazioni da seguire passo passo, come una regia invisibile che la guida alla scoperta del personaggio da raccontare. I monologhi recitati da Carolina sono intervallati da immagini e filmati di repertorio, testimonianze e interviste proiettati sul grande schermo, attraverso i quali viene ricostruita la figura di Krizia di stilista e di donna, la sua immagine pubblica e privata, le sue prime sfilate, l’amore viscerale per la moda e la cura per i dettagli, gli abiti in bianco e nero e i pantaloncini cortissimi che hanno suscitato tanto scalpore quanto successo. Pian piano emerge un’immagine definita di questa donna di grande talento che - dagli esordi negli anni ’50 e ’60 alla consacrazione internazionale negli anni ’80 - si è fatta spazio in un mondo prevalentemente maschile provocando una rottura di “costume” e un’originale novità estetica nello scenario della moda di quegli anni.Preziose sono le testimonianze di chi ha conosciuto e con Krizia: la nipote e attrice Carolina Rosi, l’editrice Inge Feltrinelli, lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, il fotografo Giovanni Gastel, l’imprenditore Matteo Marzotto, la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci, la cugina e suo storico ufficio stampa Rossella Mauri, la regista teatrale Andrée Ruth Shammah, le giornaliste e scrittrici Lina Sotis e Isa Tutino, l’Head Designer di Krizia Antonio D’Anna e il Presidente della Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa.” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cinema, in onda ogni domenica alle 20.30 su Rai3: 4 docu-film da 60’ prodotti da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti e Carlotta Schininà, diretti dai registi Emanuele Imbucci, Giacomo Faenza, Elisa Amoruso e Gianfranco Giagni e raccontati da Francesca Inaudi (per “Margherita Hack”), Caterina Guzzanti (per “Rita Levi Montalcini”), Valentina Bellè (per “Palma Bucarelli”) e Carolina Crescentini (per “Krizia”