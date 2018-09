LE GIORNATE DELLA MOSTRA DI VENEZIA - NEll provincie di Trento, Bolzano e in Friuli-Venezia Giulia

Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia



18/09/2018, 15:27

I film della, sezione autonoma e parallela della, che dal 1984 ha selezionato opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale, torneranno anche quest’anno nelle sale cinematografiche del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.Dal 24 settembre al 18 ottobre prenderà, infatti, il via l’edizione 2018 de “”, iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il sostegno della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.". – afferma, Assessore alla Cultura- Regione Veneto, Coordinatore della Conferenza Permanente Assessori Cultura Triveneto e Alto Adige - "".Saranno 14 le sale cinematografiche in cui sarà possibile anche quest’anno godere delle opere della 33. Settimana Internazionale della Critica.In Veneto sono Cinema Italia di Belluno (lunedì 24 settembre); Il Lux (venerdì 28 settembre) e il Multisala Pio X-Mpx (giovedì 4 ottobre), il Multisala Edera di Treviso (lunedì 1 ottobre), il Cinema Pindemonte di Verona (lunedì 1 e lunedì 8 ottobre), il Cinema Teatro Mirano di Mirano (Venezia) (mercoledì 3 ottobre) e il Cinema Odeon di Vicenza (lunedì 8 ottobre).In Friuli-Venezia Giulia, il Multisala Visionario di Udine (martedì 25 settembre), il Multisala Kinemax di Gorizia (giovedì 11 ottobre), il Multisala Cinemazero di Pordenone (martedì 16 ottobre) e il Cinema Ariston di Trieste (giovedì 18 ottobre).A Trento la rassegna farà tappa al Multisala Astra (mercoledì 26 settembre e lunedì 15 ottobre) e al Multisala Modena (mercoledì 3 e mercoledì 17 ottobre), mentre, a Bolzano, al Multisala Capitol (giovedì 27 settembre, giovedì 4 e giovedì 11 ottobre).Ciascuna proiezione, ad ingresso gratuito, vedrà la presenza in sala di un critico cinematografico.Una selezione ricchissima di opere che spaziano dal fantasy indiano “Tumbbad” di Rahi Anil Barve e Adesh Prasad all’horror tunisino “Dachra” di Abdelhamid Bouchnak, rispettivamente evento di apertura e chiusura, presentati entrambi fuori concorso. Troviamo anche l’Africa subsahariana, con il film “aKasha” di Hajooj Kuka, una commedia solare strappata agli orrori della guerra civile in Sudan. Sul versante italiano “”, esordio sulla lunga distanza di Letizia Lamartire, autrice rivelata dalla seconda edizione di [email protected] con il cortometraggio “Piccole italiane”. Il cinema francese si presenta con il vincitore del Premio Circolo del Cinema di Verona “Bêtes blondes” di Alexia Walther e Maxime Matray, mentre dalla Germania arriva invece “Adam und Evelyn” di Andreas Goldstein, romanzo di formazione sentimentale all’ombra della caduta del muro di Berlino. Il genere documentario è rappresentato dal pluripremiato “Still Recording (Lissa ammetsajjel)” di Saaed Al Batal e Ghiath Ayoub, vincitore del Premio del pubblico Sun Film Group e Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International per il Miglior Contributo Tecnico, che presenta uno sguardo dall’interno dell’inferno della guerra siriana. Il Montenegro ha esordito alla Settimana della critica con “Ti imaš noć (You Have the Night)” di Ivan Salatić, dolente poema sulla scomparsa di un intero mondo. E infine, “M”, esordio alla regia della popstar finlandese Anna Eriksson. Alla proiezione dei film verranno affiancate anche le opere della sezione “(Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della critica) una selezione di sette cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. Tra questi troviamo anche “” di Tommaso Perfetti, Premio al Miglior Cortometraggio; “” di Domenico De Orsi, Premio alla Migliore Regia e “” di Loris Giuseppe Nese premiato quale Miglior Contributo Tecnico." – dichiara, Segretario Unione Interregionale Triveneta AGIS - Delegazione FICE delle Tre Venezie - "".La volontà che ha guidato la selezione delle opere, dichiara, Delegato Generale SIC, "".