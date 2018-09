LATTE NOSTRO - In anteprima al Terra Madre - Salone del Gusto

Una scena di "Latte Nostro"



18/09/2018, 14:54

Gli ecomusei, si sa, promuovono azioni e progetti interagendo tra di loro, perch la pratica dello scambio e del confronto funge sempre da stimolo per garantire qualit e contenuti alle attivit in cantiere. Esattamente quello che accaduto per un progetto che vede coinvolti lEcomuseo della Val di Peio in Trentino e lEcomuseo delle Acque in Friuli, uniti nel sostenere e valorizzare le due latterie turnarie che ancora operano sui rispettivi territori: il Caseificio turnario di Peio e la Latteria turnaria di Campolessi. Il modello turnario e i protagonisti delle due filiere andavanonecessariamente documentati e raccontati, confrontando e accomunando le esperienze.Di tutto questo si occupato il regista, che con il sostegno dei due ecomusei ha realizzato il film documentarioche verr presentato in anteprima gioved 20 settembre 2018 a Torino (ore 21.00 al Cinema Massimo Sala Due) nellambito di, con il patrocinio di Slow Food Italia. Unoccasione importante per far conoscere e apprezzare a livello nazionale un modello di gestione e lavorazione del latte unico e sostenibile, e forse proprio per questo a rischio di estinzione.