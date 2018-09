MIC - Riapre il 25 settembre con tante novità

Una sala del MIC



14/09/2018, 14:17

Siamo lieti di annunciare la data della riapertura del: marted 25 settembre dalle ore 19 il museo torner a far sognare il pubblico milanese con un nuovo sorprendente allestimento, un percorso dove passato, presente e futuro s'intrecciano, dove strumenti antichi come lanterne magiche e device di ultima generazione convivono per un'esperienza cinematografica a 360.Grazie allimpegno e alla passione dellimpresa Fi.Mi. srl, lappalto di ristrutturazione legato al MIC stato consegnato nei tempi previsti. Questo, in Italia, conoscendo la complessit dei diversi iter burocratici, davvero un grande "miracolo" che diventato per noi lo spunto tematico della rassegna di riapertura. Infatti, la seconda importante notizia la collaborazione con Sky, che ci ha consentito di presentare al cinema la serie italiana del 2018 in assoluto pi interessante e originale: Il Miracolo, diretta da uno degli scrittori italiani pi tradotti nel mondo, Niccol Ammaniti, qui al suo debutto dietro la macchina da presa. Al centro, un mistero senza risposta in grado di far vacillare le certezze di tutti.Il terzo elemento per noi vitale la possibilit di rincontrare il pubblico affezionato al museo che, per oltre tre mesi, lo ha visto chiuso: rinsaldare cos un legame di offerta culturale e di socialit il miracolo a cui teniamo di pi.A corollario delle proiezioni degli episodi della serie TV "", una rassegna dedicata a film dove eventi miracolosi e fenomeni soprannaturali svolgono un ruolo di primo piano: dalla colomba miracolosa di Miracolo a Milano (1951, Vittorio de Sica), al miracolo della medicina di Luci della Citt (1931, Charlie Chaplin); dal protagonista graziato de Il cielo pu attendere (1943, Ernst Lubitsch), al protagonista benedetto di Per grazia ricevuta (1971, Nino Manfredi), arrivando al pi recente La forma dellacqua (2017, Guillermo del Toro), dove il protagonista un mostro marino dotato di poteri soprannaturali.Per l'occasione, da mercoled 26 a domenica 30 settembre, dalle h 15 alle h 19, l'ingresso a tutte le proiezioni e al museo sar libero con Cinetessera 2018. Inoltre venerd 28, sabato 29 e domenica 30 settembre ci sar la possibilit di partecipare gratuitamente alle visite guidate del rinnovato percorso espositivo del MIC, un'esperienza cinematografica coinvolgente e divertente che soddisfer le curiosit e la voglia di conoscenza di visitatori di tutte le et.La novit principale consiste nellimplementazione del percorso museale con la realt aumentata. Infatti, grazie alla app HP Reveal, caricata su tablet noleggiabili presso la cassa del museo o scaricabile sul proprio smartphone, il visitatore avr modo di scoprire contenuti inediti e nascosti dietro la staticit degli oggetti conservati sotto le teche e le vetrine del museo.Inoltre, in un piccolo spazio lounge allingresso del museo vi sar la possibilit di usufruire di un visore di realt virtuale Oculus dedicato al maestro del cinema Georges Mlis: sedendosi comodamente su una poltrona e indossando il visore, il visitatore potr entrare nella vita del padre del cinema con una storia animata a 360 gradi.A dare il benvenuto ai visitatori all'ingresso, sulla parete interattiva, una nuovissima installazione che sar la chiave per avere accesso al museo, il Dreamgate: il visitatore dovr infatti far partire - virtualmente - una proiezione in pellicola (accendendo quindi il proiettore, montando la pellicola, mettendola "in macchina" e cliccando il fatidico "play") per poter iniziare la visita vera e propria.Nellultima sala del museo, invece, il divertimento sar assicurato con una postazione per chi ama giocare d'azzardo, la Plotmachine: una slot machine dedicata alla saga di Star Wars, dove il caso e la fortuna stimoleranno le competenze cinematografiche dei visitatori.Impossibile non scattarsi una foto con la Sharingbox, una macchina fotografica interattiva di ultima generazione che permette di scattare foto con tantissime funzioni divertenti e originali che metteranno alla prova l'immaginazione dei visitatori: oltre che fotografarsi in contesti visionari e cinematografici (grazie a un green screen), la Sharingbox permette di creare manifesti, gif animate, di stampare le foto al momento e tanto altro ancora. Tutto ovviamente da condividere live sui propri canali Social.Il percorso terminer attraversando il corridoio del MIC totalmente rinnovato dal punto di vista illuminotecnico e tecnologico: sar infatti possibile fruire di una video-installazione permanente, Immaginarium, composta da 20 schermi che racconteranno la storia del cinema e offriranno tante suggestioni visive agli spettatori. Grazie a questi schermi e al vaso archivio fotografico della Cineteca, inoltre, sar possibile realizzare interessanti mostre digitali, in programma gi per questo autunno.Al centro del restyling del MIC c indubbiamente il visitatore: secondo noi la visita al MIC non deve essere solo occasione di conoscenza e mero svago, ma pu trasformarsi anche un momento di relax e di condivisione. Proprio per questo il MIC Corner, spazio utilizzato per realizzazione di laboratori e corsi di cinema riservati alle scuole, diventer uno spazio lounge dove potersi rilassare, guardare videoproiezioni temporanee, leggere una rivista di cinema, sorseggiare un caff prima dellinizio di un film in sala, ma anche sede ideale per feste di compleanno e per eventi privatiDa non dimenticare, infine, la possibilit unica, grazie all'importante collaborazione con Epson, di visitare il percorso Kiss Me Film, un viaggio virtuale fra le pellicole pi romantiche di sempre nellArchivio Storico dei Film, fruibile attraverso il nuovo modello di Smartglass Epson Moverio BT 350: baster infatti indossarli per andare alla ricerca dei 50 titoli che si nascondono dietro ai QR Code e ritrovarsi catapultati in alcune delle pi belle storie damore che la settima arte ci ha regalato