PREMIO KINEO 2018 - A Annabelle Belmondo lo Young Talents International Movie Award<

Annabelle Belmondo



31/08/2018, 11:56

In occasione dell’edizione 2018 del Premio Kineo, S.Pellegrino assegnerà domenica 2 settembre 2018 adil riconoscimento. Il segreto di Annabelle, già considerata un’autentica icona di stile, è la sua semplicità, la freschezza dei suoi look e il suo spirito internazionale. Nata e cresciuta negli Stati Uniti, può contare sul proprio fascino naturale e su quello di un cognome che la lega al celebre nonno Jean-Paul da cui ha indubbiamente ereditato lo charme.” - ha affermato Clement Vachon, Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali di Sanpellegrino. “”.Istituito nel 2002 all’interno di un’iniziativa del Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali per promuovere il settore cinematografico italiano, ilsimboleggia anni di passione per il cinema italiano e rappresenta l’unico premio cinematografico votato sia dal pubblico sia da una illustre giuria di opinion leaders del settore.