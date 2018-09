ILLUMINATE - MARGHERITA HACK - Su Rai3 il 2 settembre

Francesca Inaudi



01/09/2018, 17:40

Il docu-film “” dŕ il via, domenica 2 settembre alle 20.30 su Rai3, a “Illuminate”, ciclo di 4 docu-film da 60’ prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema che racconta le vite di 4 donne italiane straordinarie: l’astrofisica Margherita Hack, la critica d’arte Palma Bucarelli, il Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini e la stilista e imprenditrice Krizia. Donne esemplari che si sono affermate in diversi settori e hanno raggiunto traguardi importanti, riconosciuti in tutto il mondo, aprendo una strada nuova per le generazioni di donne coraggiose e di talento che a loro si sono succedute.A guidare il racconto del primo docu-film, diretto da, č l‘attriceche, attraverso un escamotage narrativo e facendosi interprete del punto di vista di una ragazza giovane come lei si immerge in una ricerca attenta e curiosa sulle tracce della personalitŕ di Margherita Hack, scoprendone non solo i vari successi in ambito scientifico, ma anche gli aspetti piů umani e privati, il suo carisma e la sua esplosiva personalitŕ, fortemente aperta alle nuove generazioni, completamente priva di pregiudizi e capace di creare legami forti e duraturi.visita i luoghi piů significativi della vita e della carriera della famosa scienziata incontrando amici e colleghi che la aiutano a ricostruirne un profilo piů preciso ed intimo. Tra questi Eda Gjergo, una giovane astrofisica che fin dalla sua adolescenza ha vissuto con Margherita Hack e il marito, diventando una specie di figlia per lei, Piero Angela, Patrizio Roversi, la celebre astronoma Marica Branchesi, gli storici biografi di Margherita Fabio Pagan e Federico Taddia, il suo primo alunno e astrofisico Pierluigi Sevelli, Riccardo Illy, sindaco di Trieste negli anni ’90 e testimone degli sforzi imprenditoriali di Margherita, l’attrice Marina Giulia Cavalli, che arricchiscono il racconto con aneddoti e aspetti della sua vita inediti, talvolta inaspettati.” č una produzione Anele in collaborazione con Rai Cinema, in onda ogni domenica dal 2 settembre alle 20.30 su Rai3. Quattro docu-film da 60’ prodotti da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti e Carlotta Schininŕ, diretti dai registi Emanuele Imbucci, Elisa Amoruso, Giacomo Faenza e Gianfranco Giagni e raccontati da Francesca Inaudi (per “Margherita Hack”), Valentina Bellč (per “Palma Bucarelli”), Caterina Guzzanti (per “Rita Levi Montalcini”) e Carolina Crescentini (per “Krizia”).La serie č una distribuzione internazionale Rai Com.