VENEZIA 75 - Margherita Ferri debutta alla Biennale College Cinema:

Susanna Acchiardi in "ZEN sul Ghiaccio Sottile"



24/08/2018, 08:24

Sarà presentato in prima mondiale allanell’ambito del prestigioso, "", l’opera prima della giovane regista (classe 1984), prodotta da Articolture e distribuita da Istituto Luce Cinecittà.", già vincitore di una menzione speciale al Premio Solinas – Storie per il Cinema, è il film italiano sostenuto per il 2017/2018 da Biennale College Cinema, l’attività strategica della Fondazione Biennale di Venezia rivolta alla formazione di giovani film-maker di tutto il mondo. Un laboratorio produttivo che negli ultimi sei anni ha permesso la realizzazione di oltre 20 lungometraggi di giovani talenti, e oramai un valore assodato nel riconoscimento di nuovi autori, linguaggi e narrazioni, che portano nuova linfa al cinema contemporaneo.Lo conferma questo debutto, che porta con uno sguardo fresco, vivido e colorato un pugno di temi forti e sensibili: l’identità di genere, il bullismo e la discriminazione, la sessualità, la ricerca di un sé autentico.Il tutto con le armi di un film coming of age, i corpi di due attrici, Eleonora Conti e Susanna Acchiardi al debutto sullo schermo, il paesaggio attonito e poetico delle aree interne della profonda provincia italiana, tra le geometrie e i simbolismi di una pista da hockey.