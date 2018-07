INSIDE LEONARDO - A settembre l’inizio delle riprese

Luca Argentero



18/07/2018, 11:19

In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (avvenuta nel maggio del 1519), Sky – con Progetto Immagine – annuncia la produzione del nuovo film d’arte(titolo provvisorio), che uscirŕ nel corso del 2019 nei cinema italiani con Lucky Red e poi in tv su Sky e inizierŕ poi la distribuzione internazionale.A prestare il volto a Leonardo da Vinci sarŕ, impegnato per la prima volta nell’interpretazione di un personaggio realmente vissuto all’interno di un film d’arte biografico.Le riprese del film inizieranno il prossimo settembre e avranno luogo prevalentemente a Firenze, a Vinci e nella campagna toscana, a Milano, a Roma e in Francia.porterŕ lo spettatore alla scoperta dell’uomo, il pittore, lo scienziato e l’inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure piů geniali che la storia dell’umanitŕ abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro piů famoso al mondo”, la Gioconda. E lo farŕ con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto.La consulenza scientifica del film č affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano, nonché Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco di Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su Leonardo e altri artisti.La direzione artistica č di Cosetta Lagani, giŕ responsabile dei precedenti film d’arte Sky, tra cui “Caravaggio l’anima e il sangue” e “Michelangelo Infinito” (prossimamente nei cinema italiani). La sceneggiatura č di Sara Mosetti e Marcello Olivieri, in collaborazione con Miriam Mosetti e Oliviero del Papa. La regia č affidata a Jesus Garces Lambert, giŕ regista di “Caravaggio l’anima e il sangue”.