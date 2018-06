CINEMA AMERICA - A luglio il Cinema torna a San Cosimato a Roma

San Cosimato a Roma



19/06/2018, 17:25

Oggi ha vinto la città: dal 2 luglio il “” tornerà a vivere e far vivere piazza San Cosimato di Roma con 31 notti di proiezioni cinematografiche consecutive a ingresso gratuito. Si conclude così, positivamente, la lunga polemica che ha visto questa storica piazza Trasteverina prima recuperata all'abbandono da 20 ragazzi che con passione la hanno animata e colorata coinvolgendo nelle ultime tre estati il cinema italiano e 170mila spettatori, e quest'anno nuovamente svuotata e abbandonata al degrado e al rumore della movida dopo che tutti gli operatori culturali della città hanno disertato il bando voluto dal Campidoglio.Davanti al flop di questa gara pubblica, il “Piccolo Cinema America” ha deciso di provare a riempire nuovamente quel vuoto, riconquistando la culla dove sono nate le sue proiezioni estive, ora diffuse nella città nei quartieri periferici di Ostia (Porto Turistico di Roma) e Colli Aniene-Tor Sapienza (Parco della Cervelletta).Appresa la notizia dell’assenza di progetti per San Cosimato, infatti, i ragazzi del Cinema America si sono subito rifatti avanti protocollando una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico al Gabinetto della Sindaca e chiedendo la ricostruzione di un rapporto istituzionale volto a garantire la possibilità di operare in quella piazza a beneficio di tutta la cittadinanza della Capitale." - dichiara, presidente del 'Piccolo Cinema America' - "" - conclude Carocci - "”.L’iter amministrativo è in corso per definire la concessione dell’occupazione di suolo pubblico, sulla quale la giunta del Municipio Roma I Centro ha già espresso parere favorevole, ma la richiesta è stata effettuata sulla base di un “nulla mutato” rispetto agli allestimenti fissi degli anni precedenti, facilitando così i lavori dei tavoli tecnici.Partner dell’iniziativa, che dal 29 giugno 2018 lascerà il liceo Kennedy per ripartire a San Cosimato il 2 luglio, mantenendo però attivi gli schermi in periferia, saranno la Regione Lazio, SIAE e BNL Gruppo BNP Paribas, assieme a VoiceBookRadio, la radio nata al Kennedy e oramai media partner dell’iniziativa. “" - dichiarano in coro i- "