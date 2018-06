DEI - Staccare le radici e correre verso la città

Martina Catalfamo Laura in "Dei"



18/06/2018, 10:46

Stefano Amadio



Opera prima, film, il racconto diventa lungo. E difficile.sceglie le sue memorie di adolescente, la spinta che lo port dalla campagna verso la cultura e la citt, verso un mondo che vedeva inarrivabile e degli amici che sembravan "".Lungo e difficile dunque, da scrivere e da realizzare, con i personaggi molto scritti e le situazioni molto girate, imprigionate in una finta casualit che sa di video arte rurale, in un susseguirsi di gesti e parole costruite che allontanano come la forza centrifuga dalla naturalezza della vita.Forse la memoria, quella a cui ha attinto, a finire per essere addolcita, sofisticata rendendo il film molto poco veritiero. E allora ogni scena, ogni inquadratura, ogni movimento di attori e macchina diventa indispensabile, formando dei quadretti pieni di roba, intensi e sazianti, ma indipendenti luno dallaltro. E il film non cresce, i personaggi non ci emozionano, le situazioni ci passano sopra senza prenderci, troppo montate, troppo artistiche.Anche la malinconia del protagonista Martino () sembra elaborata dalla memoria, ricordata dal s adulto e non vissuta a 17 anni, mentre le radici e le tradizioni rappresentate dallulivo che viene sradicato sembrano metafora sin troppo esplicita, anche qui ricordata, trattata, scritta e girata.